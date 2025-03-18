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Netflix dizisi Adolescence gündemde! Owen Cooper bir gecede ünlü oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2025 08:17
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Adolescence dizisinin yıldızı Owen Cooper, Netflix dizisi sayesinde bir gecede ünlü olduktan sonra, bir sonraki ikonik rolünü hangi karakteri oynamak istediğini açıkladı.

Netflix dizisi Adolescence gündemde! Owen Cooper bir gecede ünlü oldu

Netflix'in Adolescence dizisi sosyal medyada büyük beğeni aldı. Dizi, cinayetle suçlanan okul çocuğu Jamie Miller’ı konu alıyor.

Owen Cooper bir gecede ünlü olduktan sonra yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Tom Holland’ı, The Impossible’da izledikten sonra oyuncu olma isteği uyandığını ve şimdi idolü olan Holland’ı Marvel Evreni'nde Spiderman rolünde yerine geçmeyi hayal ettiğini itiraf etti.

Adolescence'daki performansı büyük övgü toplayan genç oyuncu Owen, Warrington'daki arkadaşlarından da aynı şekilde destekleyici mesajlar aldığında şaşkına döndüğünü belirtti.

Owen Cooper "Gerçekten yapacaklarını düşünmemiştim, açıkçası dalga geçerler diye düşünmüştüm. Ama evet… gerçekten çok iyi davrandılar" dedi.

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Genç oyuncu, yaklaşan Wuthering Heights uyarlamasında, Hollywood yıldızı Jacob Elordi’nin Heathcliffe'inin genç versiyonunu oynayacağını ve bu projede Margot Robbie'nin de yer aldığını söyledi.

TÜYLER ÜRPERTİCİ PERFORMANS

Rol arkadaşları ve eleştirmenler 15 yaşındaki Owen'ı tüyler ürpertici performansından ötürü överken, ilk seçmelerde Stephen Graham o kadar etkilenmiş ki, Owen odadan çıktığında yardımcı senarist Jack Thorne'a dönüp 'Sanırım bu o' demiş.

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ADOLESCENCE KONUSU

Netflix ekranlarında yayınlanan dizi tamamen kurgusal bir anlatı sunarken Jamie Miller’ın arkadaşını öldürmekle suçlanmasını ele alıyor. Stephen Graham ve Jack Thorne, senaryonun İngiltere'de son senelerde artan bıçaklı suçlardan ilham alındığını paylaşmıştı.

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Netflix
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