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Netflix, Exxen, Gain… Rekabet Kurumu harekete geçti! Eş zamanlı baskın yapıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2025 08:35
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Dizi ve film sektöründeki rekabeti sınırlayıcı eylemleri araştıran Rekabet Kurumu’nun yapımcı ve menajerlerden sonra yeni adresi dijital platformlar oldu. Bu kapsamda Netflix, blutv, Exxen, Disney, Gain ve Mubi gibi platformlar inceleme altına alındı.

Netflix, Exxen, Gain… Rekabet Kurumu harekete geçti! Eş zamanlı baskın yapıldı

Rekabet Kurumu, gelen ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak dizi ve film sektöründe başlattığı soruşturmanın kapsamını genişletiyor. Önce yapım şirketleri, ardından menajerler hakkında soruşturma açan kurum araştırmalarına dijital platformları da eklendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kurum görevlileri sürekli aynı oyuncuları oynattığı, hep aynı yapım şirketlerine iş verdiği eleştirileriyle karşı karşıya kalan Netflix başta olmak üzere blutv, Exxen, Disney, Gain ve Mubi platformlarının şirketlerine eş zamanlı baskınlar düzenleyip bilgisayar ve cep telefonlarında ön araştırma yaptı.

reyting

Anahtar kelimelerin de kullanıldığı, belgelerin ve yapılan anlaşmaların denetlendiği ön aştırma sonucuna göre soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Kurum müfettişlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren Amazon Prime Video'y ise henüz gitmedikleri öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Disney Netflix Exxen Gain BluTV
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