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O Ses Türkiye'nin jürisi Melike Şahin kazancını oraya yatırdı! İzmir'de çiftlik satın aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 10:45
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O Ses Türkiye jürisi olduktan sonra popülerliği daha da artan Melike Şahin kazancını çiftliğe yatırdı. Şahin sık sık gittiği İzmir'den çiftlik alarak dikkat çekti.

O Ses Türkiye'nin jürisi Melike Şahin kazancını oraya yatırdı! İzmir'de çiftlik satın aldı

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri de Melike Şahin. O Ses Türkiye jüriliğiyle birlikte daha fazla merak edilmeye başlanan Şahin'in özel hayatı da merak ediliyor.

2023 yılında dünyaevine giren Melike Şahin’in eşi Sedat Arpalık da merak ediliyor. 6 yıldır birlikte olan çift, 2023 yılında evlenerek ilişkilerini taçlandırdı. Melike Şahin ve Sedat Arpalık çifti gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ MERAK KONUSU OLDU

Melike Şahin, İstanbul’daki yoğun şehir hayatından sıkılarak, eşi Sedat Arpalık ve köpeğiyle birlikte sıkça İzmir’e gitmeyi de tercih ediyor. 2023 yılında evlenen Melike Şahin ve Sedat Arpalık çifti bu sebeple bir hamle yapmış!

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Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, Melike Şahin'in İzmir planını yazdı. İstanbul’un stresinden kaçan ünlüler arasında yerini alan Melike Şahin, İzmir'de çiftlik satın alarak şehirden uzaklaşmayı tercih etti. Melike Şahin, bu sakin ortamda zaman geçirirken, İstanbul'daki evinde de yaşamaya devam ediyor.

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