Okul saldırıları sonrası gündemde: Netflix’in Adolescence sizisinin konusu

Okul saldırıları sonrasında X'te diziler, oyunlar, şiddet içerikli sohbet odaları gündeme geldi. Sosyal medyada ayrıca Netflix'in yayınlandığı günlerde adından söz ettiren bir dizisi de konuşuldu: Adolescence.

Netflix'te yayınlanan Adolescence isimli mini dizinin konusu da merak edildi. Diziye dair eleştirmenler ergenlik dönemindeki çocukların sosyal medya etkisiyle şiddet ve zorbalığa yönelimine ilişkin "kusursuz" bir fotoğraf ortaya koyduğunu söylüyor.

Adolescence, yalnızca bir suç hikâyesi anlatmakla kalmıyor; ergenlik dönemindeki çocukların dijital dünya ile kurduğu ilişkiyi, ailelerin fark edemediği tehlikeleri de çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

ADOLESCENCE KONUSU

Dört bölümlük dizi İngiltere'de 13 yaşında bir çocuğun, okuldan tanıdığı akranı bir kızı bıçakla öldürmesi ekseninde yaşananları konu alıyor.

Yapım, tutuklamanın sabahı, polislerin okuldaki soruşturması, psikologla suçlu çocuğun konuşması ve karar öncesi ailenin bir günü olarak cinayetin farklı aşamalarına pencere açıyor.

Adolescence, Altın Küre'de adeta fırtına estirerek En İyi Mini Dizi dahil 4 ödül kazanmıştı. Graham, Cooper ve Erin Doherty de performanslarıyla oyunculuk ödüllerine layık görülmüştü.

Her bölümü tek planda çekilen Adolescence, 142,6 milyon izlenmeyle Netflix'in tüm zamanların en çok seyredilen İngilizce dizileri listesinde ikinci sırada yer alıyor.