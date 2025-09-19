Oyuncu Emre Bulut'a sahte komiser suçlaması! Üzerinden polis rozeti çıktı! Gözaltına alındı

Hudutsuz Sevda, Sipahi ve Kış Güneşi gibi dizilerde yer alarak ünlenen oyuncu Emre Bulut'un adı bu defa bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Bir tanıdığının aracını "komiserim" diyerek aldığını öne süren şikâyet sonrası açılan davada, Bulut'un savunması da şaşırttı.

POLİS ROZETİ GÖSTERDİ, LÜKS ARACI ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu Emre Bulut, daha önceden tanışıklığı olan A.U.'ya sahte polis rozeti göstererek komiser olduğunu söylemesi üzerine kendisinden emanet olarak aracını istedi.

Aracını Bulut'a veren A.U. bir süre sonra Bulut'a ulaşamadı ve kendisinden şikayetçi oldu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bulut hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alınarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Bulut, savunmasında, A.U.'yu hastaneden tanıdığını söyleyerek, "Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi."

Bulut, üzerinde bulunan polis rozetini ise oyuncu olduğu için üzerinde bulundurduğunu söyleyerek beraatını istedi.