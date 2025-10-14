MAGAZİN

Survivor Efecan eşini Yağmur Banda ile aldattı! Ağlayarak özür diledi: Hayatımın hatası...

Survivor Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın yasak aşkı herkesi şoke etmişti. Yasak aşk sonrası Duygu Dianzenza boşanma kararı aldı. Efecan ise aylar sonra ağlayarak video çekerek özür diledi.

Survivor Yağmur Banda ile Efecan Dianzenza'nın 'yasak aşk' yaşadığı ortaya çıkmıştı. Duygu Dianzenza iddialar sonrası harekete geçti ve 8 yıllık evliliğini bitirdi.

Duygu Dianzenza açıklama yapark “Konunun muhatabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın” demişti.

Olaydan aylar sonra Efecan sosyal medyada yayınladığı videolarla ailesinden özür diledi. Ağlayarak konuşan Survivor Efecan "Hayatımın en büyük hatasını yaptım" dedi.

"HAYATIMIN HATASI"

Survivor Efecan konuşmasında "Çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım, canımdan çok sevdiğim kadını, 16 yıllık ailemi dağıttım" dedi ve ekledi:

"Ailemi geri kazanmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum yapmaya da devam edeceğim. İnsanlar nasıl akıl tutulması yaşıyor anlayamazdım. Çok büyük konuşmamak gerekiyormuş. Şunu biliyorum ki başka bir Efecan var. Dua eden, terapiye devam eden... Ne kadar zormuş... Ben Duygu gibi bir kadını yeryüzünde hiç görmedim."

