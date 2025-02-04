Tefeciden para aldığı iddia edildi! Seda Sayan ifade için emniyette!

'Ünlülerin tefecisi" olarak tanınan Örfi Bilgin'in gözaltına alınması sonrasında gözler Seda Sayan'a çevrildi.

Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçirilen belgelerde, Örfi Bilgin ve Seda Sayan'a imza açılan fakat imzasız bir sözleşme evrakında 7.5 milyon TL borç alan Seda Sayan'ın yıl boyu aylık 2 milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 milyon TL miktarının resmi, 5 milyon TL miktarının gayriresmi şekilde Seda Sayan'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi.

Bu iddialar sonrasında Seda Sayan adına da dosya hazırladı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Seda Sayan da ifade vermek için eşiyle adliyeye geldi.

Listede yer alan Seda Sayan mağdur sıfatıyla ifade verdi. Ancak Seda Sayan adliye girişinde herhangi bir yorumda bulunmadı. Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır