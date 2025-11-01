Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Engin Çağlar hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane isimlerinden, Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar yaşamını yitirdi. Acı haberi, Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla duyurdu. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…

Sinema dünyasında derin bir üzüntü yaratan vefat haberinin ardından, Çağlar’la aynı dönemi paylaşan birçok sanatçı ve meslektaşı da sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.

Hem yakışıklılığı hem de beyefendi duruşuyla dönemin “jön” karakterlerinin sembol isimlerinden biri olan Çağlar, “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sunmaya devam etti.