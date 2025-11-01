MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Engin Çağlar hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar hayatını kaybetti. Film-San Vakfı, kurucu üyeleri arasında yer alan usta sanatçının vefatını duyururken, sinema camiası yasa boğuldu.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Engin Çağlar hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının efsane isimlerinden, Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar yaşamını yitirdi. Acı haberi, Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla duyurdu. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…

Yeşilçam dan bir yıldız daha kaydı! Engin Çağlar hayatını kaybetti 1

Sinema dünyasında derin bir üzüntü yaratan vefat haberinin ardından, Çağlar’la aynı dönemi paylaşan birçok sanatçı ve meslektaşı da sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.

Yeşilçam dan bir yıldız daha kaydı! Engin Çağlar hayatını kaybetti 2

Hem yakışıklılığı hem de beyefendi duruşuyla dönemin “jön” karakterlerinin sembol isimlerinden biri olan Çağlar, “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sunmaya devam etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kalp krizi geçirdi' dendi! İlk açıklama geldi'Kalp krizi geçirdi' dendi! İlk açıklama geldi
Sonunda bu da oldu! Kısmetse Olur yarışmacısı üniversiteye söyleşiye çağırıldı…Sonunda bu da oldu! Kısmetse Olur yarışmacısı üniversiteye söyleşiye çağırıldı…

Anahtar Kelimeler:
Engin Çağlar yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.