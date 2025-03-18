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Zina, şantaj ve dahası var... Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'in karısından olay iddialar: 50 milyon lira tazminat istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.03.2025 10:21
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Bir dönem Gülben Ergen ile evliliğiyle bilinen gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik 2019 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Özlem Gültekin ile nikah masasına oturmuştu. 4 yaşında bir çocukları olan Erhan Çelik ve Özlem Gültekin çiftinin 'zina' davasıyla boşanacağı ortaya çıktı.

Zina, şantaj ve dahası var... Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'in karısından olay iddialar: 50 milyon lira tazminat istedi

Gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik, Gülben Ergen ile iki yıllık evliliğinden sonra 2019 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Özlem Gültekin ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, çiftin evlilik birlikleri Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin’e uyguladığı fiziksel ve psikolojik eylemleri nedeniyle temelinden sarsıldı.

ZİNA VE TAZMİNAT DAVASI

Özlem Gültekin, eşinin başka kadınlarla zina yaptığını, iş seyahatlerini bahane ederek haftalarca eve gelmediğini ve sürekli telefonla ilgilenerek çocuğuna ve kendisine destek olmadığını ileri sürerek ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle 50 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı.

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15 MİLYONLUK SENET

Özlem Gültekin, boşanma davasının ardından eşi Erhan Çelik’in kendisine saatlerce şiddet uygulayarak tehdit ve şantaj yoluyla 15 milyon liralık senet ile tüm şartları kendi lehine olan anlaşmalı boşanma protokolü imzalattığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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"BENDEN BOŞANAMAZSIN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Özlem Gültekin’in avukatı Altın Mimir, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Erhan Çelik’in “Benden boşanamazsın, seni öldürürüm. Meslek hayatını bitiririm, çocuğu senden alırım. Seni beş kuruşsuz ortada bırakırım” diyerek müvekkiline küfrettiğini öne sürdü.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkilin korku ve acı içerisinde imza attığı senet görüntüsünü dosyaya delil olarak sunuyoruz. Senede bakıldığında müvekkilin imzayı elleri titreyerek attığı anlaşılacaktır Erhan Çelik’in ‘şantaj’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

Erhan Çelik ise hakkındaki iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Sunucu Gülben Ergen
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