Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: 'Kent merkezini terk edin'

Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan noel pazarına bir araç daldı. Eyalet hükümeti sözcüsü olayın terör saldırısı olduğunu ifade etti. Dehşete düşüren olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

KENT MERKEZİNİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, vatandaşlara kent merkezini terk etmesi çağrısında bulundu.

Magdeburg'da otomobil kalabalığın arasına böyle daldıpic.twitter.com/V5jRE4uEon — Mynet (@mynet) December 20, 2024

SALDIRGAN YAKALANDI

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın yakalandığı aktarıldı.

Kaynak: Reuters