HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: 'Kent merkezini terk edin'

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: 'Kent merkezini terk edin'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.12.2024 22:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Magdeburg'da bir araç, kurulan noel pazarına daldı. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken halka şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulunuldu. Öte yandan saldırganın yakalandığı aktarıldı. Eyalet hükümeti sözcüsü de olayın terör saldırısı olduğunu ifade etti.

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: 'Kent merkezini terk edin'

Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan noel pazarına bir araç daldı. Eyalet hükümeti sözcüsü olayın terör saldırısı olduğunu ifade etti. Dehşete düşüren olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

2024-12-20T185911Z_1734721149_DPAF241220X99X391601_RTRFIPP_4_CRIME-EMERGENCIES-GERMANY-SAXONY-ANHALT

KENT MERKEZİNİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, vatandaşlara kent merkezini terk etmesi çağrısında bulundu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın yakalandığı aktarıldı.

Kaynak: Reuters

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!
Anahtar Kelimeler:
Almanya
En Çok Okunan Haberler
Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Gazeteci Özlem Gürses TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.