Mağdur Ailelerinden Davutoğlu’na Çağrı: ‘Açıkla’

Arslan, Davutoğlu’na seslenerek, ”Bugün Amed (Diyarbakır) Ankara ve Suruç katliamları davaları devam ederken, Sayın Ahmet Davutoğlu bu davalara gelip bildiklerinizi anlatmayı, kameralar karşısında gerçekleri açıkça ifade etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bildiklerinizi AKP ile içine girdiğiniz iktidar mücadelesinde bir koz olarak mı kullanıyorsunuz?Bugün aynı dakikalarda Amed (Diyarbakır) Ankara ve İstanbul'da kanları birbirine karışmış, acıları iç içe geçmiş, ortak yaraları hala kanamaya devam eden aileler olarak, kaybettiğimiz canlıların yarım kalan nefeslerini hücrelerimize doldurarak, gür bir sesle soruyoruz; Davutoğlu açıkla, 7 Haziran -1 Kasım arasında biz neden öldük ve nasıl öldürüldük?” dedi.

Davutoğlu’nun açıklamasının ardından harekete Suruç Aileleri İnisiyatifi, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği ve 5 Haziran Amed Aileleri İnisiyatifi eş zamanlı olarak, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da açıklama yaptı.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihlerini işaret ederek, “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz” sözleri, bu dönemlerde yaşanan olaylarda yakınların kaybedenlerden tepki çekti. Üç ilde eş zamanlı açıklama yapan aileler Davutoğlu’na bildikleri hakkında konuşma çağrısı yaptı.

Daha sonra söz alan dava avukatlarından Bünyamin Şeker ise savcıların bu sözlerle ilgili soruşturma açması gerektiğini ifade etti.

Şeker, “Davutoğlu'nun bu açıklamalarından sonra adliyelerin ilk yapması gereken, bunlara soruşturmaların açılmasıydı. Bunun bir ihbar, bir suç duyurusu olarak kabul edilip, savcıların kendi görevlerini yapması gerekiyordu. Buna yönelik biz de buradan tekrardan belirtmek istiyoruz, Davutoğlu'nun bu açıklamaları ihbar olarak kabul edilip gerekli soruşturmaların yürütülmesi gerekiyor. O süreç içinde yaşanan katliamların sorumlularının açığa çıkması gerekiyor. Sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerekiyor ancak bu şekilde toplumun vicdanı, toplumun adalete olan inancı sağlanmış olur” diye konuştu.

Olaylarda yaralananlar ise duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. 5 Haziran patlamasında iki ayağını kaybeden Lisa Çalan, “Neden Öldürüldük? Neden yaralandık? Neden uzuvlarımızı kaybettik? bunu söylesinler hepimize” diye konuştu.

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü patlamada yaralı kurtulan Erkan Keskin ise Davutoğlu’nun konuşmasını istedi.Keskin,”Az çok demokrasinin olduğu ülkelerde, bu açıklamadan sonra hemen savcıların harekete geçip neler oldu, neler yaşandı, bu kadar insan neden katledildi diye sorması gerekirken, bu sorular sorulmuyor. Bizim beklentimiz şu; Ahmet Davutoğlu çıksın ve ne olduğunu açıklasın. Dün iktidarda vardı, bu suçların aynı zamanda ortaklarıdırlar. Başbakanlıktan azledilmiş olması bu sırları beraberinde götüreceği anlamını taşımıyor” şeklinde konuştu.