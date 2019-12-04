Mağdur avukatları, "Mavi Marmara" dosyasının kapatılmasına itiraz edecek

İSTANBUL (AA) - Mavi Marmara Mağdur Avukatları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığının, İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosundaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararına itiraz edecek.

Mavi Marmara Mağdur Avukatları yaptıkları yazılı açıklamada, UCM Savcılığının, Ön İnceleme Bürosu Hakimleri ve Yüksek Mahkeme Hakimlerinin soruşturmaya başlanması gerektiğine yönelik açık kararlarına rağmen hiçbir yeni gerekçe belirtmeksizin ve dosyadaki eksiklikler tamamlamaksızın soruşturmaya başlamama kararı verdiği hatırlatıldı.

Bu dosyanın UCM Savcılığının önünde olan ve soruşturma açmamakta direndiği diğer Filistin dosyalarıyla aynı nitelikte olduğu anlatılan açıklamada, söz konusu kararla tüm dünyanın gözleri önünde açıkça görüldüğü üzere savaş suçu niteliğindeki suçların yargılanmaması için adeta İsrail koruyuculuğu, savunuculuğu yapıldığı kaydedildi.

UCM hakimlerinin ise savcının dosyalara yaklaşımını eleştirerek, UCM'nin temel değerlerini korumak amacıyla bağdaşan beyanlarıyla halen umutlu olmaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: