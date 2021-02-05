Mağdur esnaftan hırsıza çağrı: "Çaldığın malzemeleri ben alayım"

Manisa’da 15 gün önce hırsızlık girişiminin yaşandığı demir doğrama atölyesine ikinci kez giren hırsız piyasa değeri 30 bin TL olan malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Yaşadığı mağduriyetten dolayı üzüntüsünü dile getiren esnaf Cemil İşçi, "Hırsızın çaldığı malzemelerin toplamı 25 ile 30 bin lira arasında. Satmaya kalksa en fazla bin liraya satabilir. Çalan kişi malzemelerimi bana geri getirsin, ben 3-4 bin liraya geri alırım" dedi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde demir doğrama atölye sahibi Cemil İşçi, işyerine 15 gün arayla 2 kez hırsız girdiğini, ilk hırsızlığın ise sadece girişimde kaldığını söyledi. Yaklaşık 20 gün önce işyerine sabah geldiğinde kapının açılmış olduğunu ve işyerine hırsız girdiğini söyleyen İşçi, işyeri önünde duran kamyonet kasasında kendisine ait malzemelerin olduğunu görünce durumu polise bildirdiklerini anlattı. Polisin yaptığı inceleme sonucunda kamyonetin de arka sokakta bulunan başka bir esnafın işyerinden çalındığının ortaya çıktığını anlatan mağdur esnaf İşçi, “Başka bir işyerinden çaldığı arabayla, sokağa çıkma yasağı başladıktan yarım saat kadar sonra benim işyerime gelen hırsız ya da hırsızlar, bizim dükkanın kapısıyla uzun bir süre uğraştıktan sonra içeriye girmişler. Dükkanımdan alıp götürebileceği ne kadar takım, kaynak makinesi ve canavar diye tabir edilen aletler var ise ve kamyonetin arkasına doldurmuş. Ancak ne olduysa ya kamyoneti çalıştıramadı ya da o an sokağa birilerinin geldiğini görünce yakalanma korkusu ile her şeyi bırakıp kaçıp gitmiş. Bu olaylar yan tarafta bulunan işyerini güvenlik kameralarını izlediğimizde anladık. Polis gerekli incelemelerini tamamladıktan sonra şikayetçi olduk, daha sonra çalınmak istenen malzemelerimizi geri aldık.” dedi.