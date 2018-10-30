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Mağdur Hakları Eğitici Eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 19:54 | Son Güncelleme

AB öncülüğünde Türkiye ve İspanya'nın ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde, Adalet Bakanlığı Mağdur Haklarını Koruma Daire Başkanlığının düzenlediği Mağdur Hakları Eğitici Eğitimi Antalya'da başladı

AB öncülüğünde, Türkiye ve İspanya'nın ortaklaşa yürüttüğü "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi" kapsamında, Adalet Bakanlığı Mağdur Haklarını Koruma Daire Başkanlığınca düzenlenen, Mağdur Hakları Eğitici Eğitimi başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı Mağdur Haklarını Koruma Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye'de suç mağdurlarının desteklenmesine yönelik etkili bir sistem kurmak için AB öncülüğünde bir proje geliştirdiklerini söyledi.

İspanya ile ortak olarak yürütülen proje kapsamında 18 aydır faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Özdemir, mağdurlara hizmet veren çalışanların iyi yetiştirilmesi için hakim, savcı, psikolog, pedagog, jandarma ve emniyet gibi paydaş kurumların çalışanlarına eğitici eğitimi verdiklerini vurguladı.

- "Türkiye AB'ye üye olduğunda hukukunu da uyarlamak zorunda"

Yerleşik eşleştirme Danışmanı Pedro J. Barcelo Obrador da projenin amacının Türkiye'de mağdur haklarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi. Projenin 2 yıllık olduğunu belirten Obrador, birinci aşamada teorik analizleri gerçekleştirdiklerini ve pratik aşamaya geçme süreçlerinin başlatıldığını bildirdi. Obrador, şöyle devam etti:

"Benim için Türkiye'de Türk toplumunun mağdur haklarını bilmesi çok önemlidir. Türk toplumunda mağdur haklarının tam olarak anlaşılması için hakimlerin, savcıların, polisin ve mağdur hakları ile ilgili hizmet veren bütün profesyonellerin bu konuda duyarlılaştırılması gerekiyor. Bunun dışında kanunlarında nasıl uygulandığının tam olarak bilinmesi gerekiyor."

AB kanunlarının ve mevzuatlarının da bilinmesinin önemine vurgu yapan Obradar, "Çünkü Türkiye'de AB'ye aday bir ülke. İleride AB'ye üye olmak üzere aday olmuştur. Bu sebeple üye olduğu zaman ilk görev olarak AB mevzuatını kendi iç hukukuna aktarması gerekecek. Bu nedenle bu eğitimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

7 pilot ilde suç mağdurlarına destek vermek amacıyla "mağdur müdürlükleri" oluşturulduğunu hatırlatan Obrador, bu müdürlüklerde suç mağdurlarına gerekli destek, yardım ve bilgilendirmenin sağlanacağını dile getirdi.

Projenin son aşamasının gelecek yıl yapılacağını anlatan Obrador, bu çerçevede kamuoyunun farkındalığını artırmak için kampanyalar gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Eğitim, 1 Kasım'da sona erecek.

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