AB öncülüğünde, Türkiye ve İspanya'nın ortaklaşa yürüttüğü "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi" kapsamında, Adalet Bakanlığı Mağdur Haklarını Koruma Daire Başkanlığınca düzenlenen, Mağdur Hakları Eğitici Eğitimi başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı Mağdur Haklarını Koruma Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye'de suç mağdurlarının desteklenmesine yönelik etkili bir sistem kurmak için AB öncülüğünde bir proje geliştirdiklerini söyledi.

İspanya ile ortak olarak yürütülen proje kapsamında 18 aydır faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Özdemir, mağdurlara hizmet veren çalışanların iyi yetiştirilmesi için hakim, savcı, psikolog, pedagog, jandarma ve emniyet gibi paydaş kurumların çalışanlarına eğitici eğitimi verdiklerini vurguladı.

- "Türkiye AB'ye üye olduğunda hukukunu da uyarlamak zorunda"

Yerleşik eşleştirme Danışmanı Pedro J. Barcelo Obrador da projenin amacının Türkiye'de mağdur haklarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi. Projenin 2 yıllık olduğunu belirten Obrador, birinci aşamada teorik analizleri gerçekleştirdiklerini ve pratik aşamaya geçme süreçlerinin başlatıldığını bildirdi. Obrador, şöyle devam etti: