Tokat İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Güven Odası" projesi kapsamında mağdur kadınların ifadesi polis merkezlerinde oluşturulan, ev ortamını aratmayan odalarda kadın polis memurları tarafından alınacak.

Vali Ozan Balcı ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gaziosman Paşa Polis Merkezi'nde hazırlanan Güven Odası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Odada incelemelerde bulunan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaş odaklı kamu hizmeti vermek istediklerini belirtti.

Vatandaş odaklı hizmetlerde kadın ve çocukların öncelikli olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Onların ve psikolojilerinin korunması, daha iyi ortamlarda kamu hizmetinin verilmesi öncelikli amacımız. Bu kapsamda Emniyet Müdürümüz böyle güzel bir oda dizayn etti. Çeşitli sebeplerle karakollarda işi olan vatandaşlarımız oluyor. Kadınlarımız ve çocukları için ev ortamında bir oda hazırlandı. Bu, insanımıza özellikle kadınımıza ve çocuğumuza verdiğimiz değerin bir ifadesidir." dedi.

Balcı, kadınların ve çocukların suçun mağduru veya faili olmamalarını amaçladıklarını dile getirerek, "Ama hayatın içinde birçok olay oluyor. Bazen mağdur olabilirler. Buraya geldiklerinde bu odalarda bir nebze de olsa psikolojilerini korumak, yaşamlarını kolaylaştırmak, özellikle küçük çocukların korunması için ev ortamı güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.