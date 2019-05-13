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Mağdur kadınlar için polis merkezinde "Güven Odası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Güven Odası" projesi kapsamında, mağdur kadınların ifadesini, polis merkezlerinde oluşturulan "ev konforundaki" odalarda, kadın polis memurları alacak - Vali Ozan Balcı: - "Kadınlarımız ve çocukları için ev ortamında bir oda hazırlandı. Bu, insanımıza, özellikle kadınımıza ve çocuğumuza verdiğimiz değerin bir ifadesidir"

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Güven Odası" projesi kapsamında mağdur kadınların ifadesi polis merkezlerinde oluşturulan, ev ortamını aratmayan odalarda kadın polis memurları tarafından alınacak.

Vali Ozan Balcı ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gaziosman Paşa Polis Merkezi'nde hazırlanan Güven Odası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Odada incelemelerde bulunan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaş odaklı kamu hizmeti vermek istediklerini belirtti.

Vatandaş odaklı hizmetlerde kadın ve çocukların öncelikli olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Onların ve psikolojilerinin korunması, daha iyi ortamlarda kamu hizmetinin verilmesi öncelikli amacımız. Bu kapsamda Emniyet Müdürümüz böyle güzel bir oda dizayn etti. Çeşitli sebeplerle karakollarda işi olan vatandaşlarımız oluyor. Kadınlarımız ve çocukları için ev ortamında bir oda hazırlandı. Bu, insanımıza özellikle kadınımıza ve çocuğumuza verdiğimiz değerin bir ifadesidir." dedi.

Balcı, kadınların ve çocukların suçun mağduru veya faili olmamalarını amaçladıklarını dile getirerek, "Ama hayatın içinde birçok olay oluyor. Bazen mağdur olabilirler. Buraya geldiklerinde bu odalarda bir nebze de olsa psikolojilerini korumak, yaşamlarını kolaylaştırmak, özellikle küçük çocukların korunması için ev ortamı güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da kadın ve çocuklar için sıcak ve konforlu bir oda hazırlamak istediklerini vurguladı.

Şiddet gören ve psikolojileri bozuk kadınları, hazırlanan odada rahat ettirmeyi amaçladıklarını belirten Topaloğlu, şunları söyledi:

"Burada bilgisayarları, televizyonları ve klimaları var. Çocuklar için oyun köşesi bulunuyor. Bayanların ifadesini, eğitilen kadın polislerimiz alacak. Bunun için 40 kadar polisimiz eğitim aldı. Onları görmüş oldukları psikolojik rahatsızlıktan bir nevi kurtarmaya çalışıyoruz. Daha sonra savcının vereceği talimata göre hareket edeceğiz."

Topaloğlu, İçişleri Bakanlığınca bir süre önce hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması Projesi'ne ilişkin de bilgi verdi.

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Gaziosman Paşa Polis Merkezi Güven Odası İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Vali Ozan Balcı

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