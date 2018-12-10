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"Mağduriyetimiz günden güne büyüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuran "nafaka mağdurları": - "Süreli, hakkaniyetli, vicdanlı bir nafaka ve tazminat yasası beklemekteyiz"

"Süresiz nafaka ve maddi, manevi tazminat mağdurları", gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için TBMM'ye başvuruyor.

TBMM Dilekçe Komisyonuna verilen toplu dilekçelere, yüzlerce dilekçi imza attı.

Dilekçelerde, mağdurların sayısının iki milyonu bulduğu belirtilerek, "Süresiz nafaka ve boşanmalarda maddi manevi tazminat taleplerinde adil düzenleme getirileceği" maddesinin, hükümetin icraat programında yer aldığı ifade edildi.

Verilen süre dolmasına rağmen "süresiz nafaka ve maddi manevi tazminat mağduriyetlerinin" giderilmeği anlatılarak, Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 10 Ekim 2018 tarihinde birlikte düzenledikleri ''Nafaka Çalıştayı''nın sonuçlarının da kendileriyle paylaşılmadığı; o tarihten bugüne, yetkililer tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadığı belirtildi. Dilekçelerde, şunları kaydedildi:

"Biz mağdurlar olarak hala süreli, hakkaniyetli, vicdanlı bir nafaka ve tazminat yasası beklemekteyiz. Süreç, her geçen gün bizlerin aleyhine işlemekte ve mağduriyetimiz günden güne büyümektedir. Gerçek anlamda sosyal devlet ve kadın erkek eşitliği ilkesine tamamen aykırı olan süresiz yoksulluk nafakası ve kusur oranına bakmaksızın genellikle erkeğe yüklenen maddi manevi tazminat ile ilgili adil ve acil çözüm talebimiz devam etmektedir. Bu konuda yetkililerden somut bir adım beklemekteyiz."

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Dilekçe Komisyonu Mağdur nafaka TBMM

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