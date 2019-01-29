Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Karaman'da, Valiliği ziyaret etti. Kurum'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da meydana gelen hortum afetine ilişkin, "Bakanlığımızca Antalya bölgesinde hasar tespit çalışmalarımız yapıldı. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca bölgesinde 2 binamız tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yaptık. Yapmış olduğumuz hasar tespiti çerçevesinde Bakanlığımız, Belediyemiz, Valiliğimiz, vatandaşlarımızın yaralarını acilen sarmak suretiyle buradaki mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceğiz." dedi.

Antalya'da yaşanan hortumun ve Bodrum'daki sel felaketinin iklim değişikliğinden kaynaklandığına dikkati çeken Kurum, "Biz bu iklim değişikliğine ilişkin tüm dünyada tedbirler alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Bakanlığımız '2023 eylem planı' çerçevesinde birçok bölgemizde iklim değişikliğine ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik projeler başlattı. İlk projemizi Karadeniz Bölgesi'nde, eylem planı çerçevesinde başlattık ve yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da yaşanan hortum afetinin ardından Bakanlık olarak harekete geçtiklerini bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızca Antalya bölgesinde hasar tespit çalışmalarımız yapıldı. Yaptığımız tespitlere göre Kumluca bölgesinde 2 binamız tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yaptık. Yapmış olduğumuz hasar tespiti çerçevesinde Bakanlığımız, Belediyemiz, Valiliğimiz vatandaşlarımızın yaralarını acilen sarmak suretiyle buradaki mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceğiz."