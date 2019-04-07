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Mağdurlar adliye koridorlarında yalnızlık hissetmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirmek, psikolojik destek vermek amacıyla pilot 7 il adliyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinin ilki, yarın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla açılacak - Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görevlendirileceği müdürlüklerde uzmanlar tarafından tüm adli süreci kapsayacak şekilde mağdurlara psikolojik destek verilecek

KEMAL KARADAĞ - Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek, psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinin ilki, yarın İstanbul Anadolu Adliyesinde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca, suç mağdurlarının kendilerine tanınan hak ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve adalete erişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarda önemli bir adım atıldı.

Adalet Bakanı Gül'ün onayıyla, adliyelerde suç mağdurlarına çeşitli hizmetler verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinin kurulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, Adana, Eskişehir, İzmir, Malatya, Rize ve Samsun adliyelerinde, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri oluşturuldu.

İlk müdürlüğün açılışı yarın gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, düzenlenecek törenle İstanbul Anadolu Adliyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün açılışını yapacak.

- Mağdurlara duygusal destek

Uygulamayla, suç mağdurlarına yönelik olarak Türkiye'de ilk kez duygusal destek veriliyor.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde suç mağdurlarına adli sürece ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görevlendirileceği müdürlüklerde uzmanlar tarafından tüm adli süreci kapsayacak şekilde mağdurlara psikolojik destek verilecek.

Pilot uygulamanın ardından müdürlükler, ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

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