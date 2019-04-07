Mağdurlar adliye koridorlarında yalnızlık hissetmeyecek

KEMAL KARADAĞ - Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek, psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinin ilki, yarın İstanbul Anadolu Adliyesinde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca, suç mağdurlarının kendilerine tanınan hak ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve adalete erişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarda önemli bir adım atıldı.

Adalet Bakanı Gül'ün onayıyla, adliyelerde suç mağdurlarına çeşitli hizmetler verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinin kurulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, Adana, Eskişehir, İzmir, Malatya, Rize ve Samsun adliyelerinde, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri oluşturuldu.

İlk müdürlüğün açılışı yarın gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, düzenlenecek törenle İstanbul Anadolu Adliyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün açılışını yapacak.