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MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Emlak dolandırıcılarına karşı sabah saatlerinde yapılan operasyonun haberinin duyulması üzerine şüphelilerin mağdur ettiği onlarca kişi operasyonun yapıldığı Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi.

*Polis aracından gülerek inen şüpheli, mağdurların tepkisine neden oldu.

*Bir mağdur şüpheliye vurmak isterken, polis araya girdi.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
İSTANBUL'da Emlak dolandırıcılarına karşı sabah saatlerinde yapılan operasyonun haberinin duyulması üzerine şüphelilerin mağdur ettiği onlarca kişi operasyonun yapıldığı Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan mağdur kalabalık ile bu sırada sağlık kontrolüne götürülen çete üyeleri karşılaşınca hareketli dakikalar yaşandı. Bir mağdur polis aracından inen bir şüpheliye vurmaya çalışırkne, polis araya girdi. Diğer mağdurlar şüphelilere tepki gösterdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE MAĞDURLARLA ÇETE ÜYELERİ KARŞILAŞTI
Asayiş Şube Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde başlayan hareketlilik öğleden sonra binlerce lira dolandırılan mağdurların soruşturmanın yapıldığı Asayiş Şube Müdürlüğü önüne gelmesiyle devam etti. Şikayetçi olmak ve tekrar ifade vermek için Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, bu sırada sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerle karşılaştı. Hareketli dakikalar yaşandığı olay sırasında mağdurlar, şüphelilere tepki gösterdi.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI
Şüphelilerin Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine geri getirilişlerinde ise şüphelilerin gülerek otobüsten inmesi yine ortalığı hareketlendirdi. Bazı itişmelerin yaşandığı olaylar şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü binasına sokulmasıyla sakinleşti. Emniyet Müdürlüğü binası önünde bekleyişlerini sürdüren mağdur kalabalık kendilerini dolandıranlardan bir kez daha şikayetçi olacaklarını belirtti.

MAĞDURLAR NASIL DOLANDIRILDIKLARINI ANLATTI
Olayın mağdurlarından 65 yaşındaki Ayşe Çelmeli "Arsa satın almaya çalışırken dolandırıldım. Benden durmadan para istediler. Onlara kandım. Karşılığında hiç bir şey alamadım." dedi. Öte yandan tehditler aldığını söyleyen bir başka mağdur Fatma Hacıoğlu "Benim 30 bin liramı dolandırdılar. Çeşitli daireler gösterdiler. Paramı kapora olarak vermiştim. Ancak 5-6 geçmesine rağmen hiç bir şey vermediler. Onlardan şikayetçiyim." dedi. Emlak dolandırıcılarının mağdurlarından Ümmühan Türkan ise "Bana çok güzel daireler gösterdiler. Daha sonra kapora istediler. Krediniz onaylandı deyince onlara inanıp verdim. Ancak daha sonra satış olmadı. Kaporamı geri vermediler." dedi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin çıkışı
-Tepkiler
-Bağırmalar
-Şüphelilerin araçlara bindirilmeleri
-Polis aracından inen şüphelinin gülmesi
-Bir mağdurun vurmaya çalışması
-Araya giren polisler
-Mağdurlarla röpler
-Genel ve detaylar

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