Mağdurlar, emniyetten sağlık kontrolüne götürülen emlak dolandırıcılarına tepki gösterdi

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da Emlak dolandırıcılarına karşı sabah saatlerinde yapılan operasyonun haberinin duyulması üzerine şüphelilerin mağdur ettiği onlarca kişi operasyonun yapıldığı Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan mağdur kalabalık ile bu sırada sağlık kontrolüne götürülen çete üyeleri karşılaşınca hareketli dakikalar yaşandı. Bir mağdur polis aracından inen bir şüpheliye vurmaya çalışırkne, polis araya girdi. Diğer mağdurlar şüphelilere tepki gösterdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE MAĞDURLARLA ÇETE ÜYELERİ KARŞILAŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde başlayan hareketlilik öğleden sonra binlerce lira dolandırılan mağdurların soruşturmanın yapıldığı Asayiş Şube Müdürlüğü önüne gelmesiyle devam etti. Şikayetçi olmak ve tekrar ifade vermek için Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, bu sırada sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerle karşılaştı. Hareketli dakikalar yaşandığı olay sırasında mağdurlar, şüphelilere tepki gösterdi.