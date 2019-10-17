HABER

MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Emlak dolandırıcılarına karşı sabah saatlerinde yapılan operasyonun haberinin duyulması üzerine şüphelilerin mağdur ettiği onlarca kişi operasyonun yapıldığı Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi.

*Polis aracından gülerek inen şüpheli, mağdurların tepkisine neden oldu.

*Bir mağdur şüpheliye vurmak isterken, polis araya girdi.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL'da Emlak dolandırıcılarına karşı sabah saatlerinde yapılan operasyonun haberinin duyulması üzerine şüphelilerin mağdur ettiği onlarca kişi operasyonun yapıldığı Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan mağdur kalabalık ile bu sırada sağlık kontrolüne götürülen çete üyeleri karşılaşınca hareketli dakikalar yaşandı. Bir mağdur polis aracından inen bir şüpheliye vurmaya çalışırkne, polis araya girdi. Diğer mağdurlar şüphelilere tepki gösterdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE MAĞDURLARLA ÇETE ÜYELERİ KARŞILAŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde başlayan hareketlilik öğleden sonra binlerce lira dolandırılan mağdurların soruşturmanın yapıldığı Asayiş Şube Müdürlüğü önüne gelmesiyle devam etti. Şikayetçi olmak ve tekrar ifade vermek için Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, bu sırada sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerle karşılaştı. Hareketli dakikalar yaşandığı olay sırasında mağdurlar, şüphelilere tepki gösterdi.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

Şüphelilerin Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine geri getirilişlerinde ise şüphelilerin gülerek otobüsten inmesi yine ortalığı hareketlendirdi. Bazı itişmelerin yaşandığı olaylar şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü binasına sokulmasıyla sakinleşti. Emniyet Müdürlüğü binası önünde bekleyişlerini sürdüren mağdur kalabalık kendilerini dolandıranlardan bir kez daha şikayetçi olacaklarını belirtti.

MAĞDURLAR NASIL DOLANDIRILDIKLARINI ANLATTI

Olayın mağdurlarından 65 yaşındaki Ayşe Çelmeli "Arsa satın almaya çalışırken dolandırıldım. Benden durmadan para istediler. Onlara kandım. Karşılığında hiç bir şey alamadım." dedi. Öte yandan tehditler aldığını söyleyen bir başka mağdur Fatma Hacıoğlu "Benim 30 bin liramı dolandırdılar. Çeşitli daireler gösterdiler. Paramı kapora olarak vermiştim. Ancak 5-6 geçmesine rağmen hiç bir şey vermediler. Onlardan şikayetçiyim." dedi. Emlak dolandırıcılarının mağdurlarından Ümmühan Türkan ise "Bana çok güzel daireler gösterdiler. Daha sonra kapora istediler. Krediniz onaylandı deyince onlara inanıp verdim. Ancak daha sonra satış olmadı. Kaporamı geri vermediler." dedi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Tunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldüTunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldü
Lefkoşa çocuklar için koşacakLefkoşa çocuklar için koşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.