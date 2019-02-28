Mağduruna çaldığı parayı gönderen kapkaç sanığına ceza indirimi

LEVENT KİŞİ - Antalya'da cüzdanını çaldığı kadına PTT aracılığıyla 200 lira gönderen kapkaç sanığına, "nitelikli yağma" suçundan yargılandığı davada, zararın karşılandığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

"Başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılmasına teşebbüs" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan tutuklu sanık, hapiste yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Apartman girişinde arkasından yaklaştığı A.O'yu darbedip cüzdanını çaldığı iddiasıyla yakalanarak tutuklanan R.B, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Davanın karar duruşmasında yaşananları anlatan mağdur kadın, "Marketten geliyordum, apartman girişinde arkamdan gelen kişi sırtıma vurdu ve sol elimdeki cüzdanı aldıktan sonra hızla uzaklaştı. Daha sonra üst katta oturan oğlumu aradım." dedi.

Oğlu geldiğinde polisi arayarak durumu bildirdiklerini aktaran A.O, ilk defa başına böyle bir olay geldiğini ve çok korktuğunu söyledi.

Cüzdanında 170-200 lira kadar para ve banka kartı bulunduğunu ifade eden A.O, dava açıldıktan sonra sanığın, PTT aracılığıyla kendisine 200 lira gönderdiğini, ancak bunu kabul etmediğini ifade etti.