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Mağduruna çaldığı parayı gönderen kapkaç sanığına ceza indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:42 | Son Güncelleme

Antalya'da cüzdanını çaldığı kadına PTT aracılığıyla 200 lira gönderen kapkaç sanığı "nitelikli yağma" suçundan yargılandığı davada, zararın karşılandığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı - "Başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılmasına teşebbüs" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılan tutuklu sanık, hapiste yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi

LEVENT KİŞİ - Antalya'da cüzdanını çaldığı kadına PTT aracılığıyla 200 lira gönderen kapkaç sanığına, "nitelikli yağma" suçundan yargılandığı davada, zararın karşılandığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

"Başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılmasına teşebbüs" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan tutuklu sanık, hapiste yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Apartman girişinde arkasından yaklaştığı A.O'yu darbedip cüzdanını çaldığı iddiasıyla yakalanarak tutuklanan R.B, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Davanın karar duruşmasında yaşananları anlatan mağdur kadın, "Marketten geliyordum, apartman girişinde arkamdan gelen kişi sırtıma vurdu ve sol elimdeki cüzdanı aldıktan sonra hızla uzaklaştı. Daha sonra üst katta oturan oğlumu aradım." dedi.

Oğlu geldiğinde polisi arayarak durumu bildirdiklerini aktaran A.O, ilk defa başına böyle bir olay geldiğini ve çok korktuğunu söyledi.

Cüzdanında 170-200 lira kadar para ve banka kartı bulunduğunu ifade eden A.O, dava açıldıktan sonra sanığın, PTT aracılığıyla kendisine 200 lira gönderdiğini, ancak bunu kabul etmediğini ifade etti.

Duruşma savcısının, paranın iade edilmiş olarak kabul edilmesi durumunda sanığın cezasında indirime gidilebileceğini belirtmesi üzerine, mağdur kadın, "zararının karşılandığının" kayıtlara geçmesini istedi, ancak parayı kabul etmedi.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, mağdurun cüzdanındaki para ve banka kartını çaldığını, banka kartıyla ATM'den para çekmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını belirtti.

Duruşma savcısı, sanık R.B'nin "nitelikli yağma" ve "başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılmasına teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.B'ye "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, zararın, dava açılmadan önce karşılandığı gerekçesiyle cezayı 5 yıla indirdi. Cezasında iyi hal indirimi de uygulanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

R.B, "başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılmasına teşebbüs" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme heyeti, hapiste kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak, sanığı hükümle birlikte tahliye etti.

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