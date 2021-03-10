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Magic UI 4.0 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu

10.03.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Magic UI 4.0 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu

Magic UI, Huawei’nin EMUI’sini temel alan bir güncelleme. Güncelleme EMUI 11 tabanlı olmasına rağmen, Honor cihazları için Android 10 üzerinde çalışmakta. Aralık ayında Honor 20 serisinin Magic UI 4.0 için Beta testinden geçtiği bildirildi.

Yazılım şimdi 11.0.0.138 sürümüne güncellenecek. Güncellemenin boyutu ise yaklaşık olarak 1.84 GB. Güncelleme birkaç gün önce başladı ancak önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulmaya devam edecek. Bir Honor20, 20 Pro veya View 20′ye sahipseniz, güncelleme bildirimine bakabilirsiniz.

En son güncellemenin Android 10 ile gelmesinin nedeni, Honor cihazlarını, diğer Honor cihazlarının yararlanabileceği daha yeni özelliklerle güncel tutmak olabilir. Honor 20 ve View 20 serisi, Huawei yasağı sırasında piyasaya sürüldüğünden, bu cihazlarda Android 11’in olmaması normal. Bu açıdan Huawei yasağı Honor’ı da kötü etkiledi. 

HONOR VİEW 20 ÖZELLİKLERİ

  • 6,4 inç büyüklüğünde Full HD + (1080 x 2310 piksel) çözünürlüklü LCD IPS ekran, % 96 NTSC Renk Gamı
  • HUAWEI Kirin 980 (2 x Cortex A76 2,6 GHz + 2 x Cortex A76 1,92 GHz + 4 x Cortex A55 1,8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU
  • 6GB / 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB depolama alanı, 8GB RAM / 256GB depolama alanI
  • Android 9.0 (Pie) tabanlı EMUI 9.0
  • Çift sim kart desteği
  • F / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP arka kamera, AIS, TOF 3D ikinci kamera
  • F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 25MP ön kamera
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NFC, USB Type-C
  • 22.5W (4.5V-5A) hızlı şarjlı 4000mAh pil

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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