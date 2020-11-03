Magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır? Hangi besinlerde bulunur?

Vücudumuzda en çok bulunan minerallerin başında gelen magnezyumun, insan sağlığında etkin rol oynamasının önemli sebeplerinden biri de yaklaşık olarak 300 civarındaki enzimin sağlıklı bir mekanizmada olmasını sağlamasıdır. Magnezyum mineralleri genel vücut sağlığı açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Eksikliği birçok hastalığa ve çeşitli sağlık problemlerine sebep olan magnezyumun, özellikle kas ve kemik sistemi sağlığını koruduğu bilinmektedir.

Magnezyum Nedir?

Magnezyum insan vücudunun sağlıklı kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli minerallerden biridir. Sağlıklı bir yetişkin insanın vücudunda yaklaşık olarak 25 gram civarında var olan magnezyum minerallerinin büyük bir kısmı; kas ve kemik sisteminde bulunurken, bir kısmı da karaciğer, yumuşak doku ve canlı hücrelerin içerisinde bulunuyor. Yaşamsal önemi tartışılmaz olan magnezyum, insan vücudunda yarattığı mucizevi etkileri ile biliniyor.

Magnezyum Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Tıp biliminde ‘’hipomagnezemi’’ olarak geçen magnezyum eksikliği (bazı değişkenleri olmakla birlikte) yaygın olarak bilinen en önemli şu nedenlere bağlıdır: Kafein, asitli içecekler(kola), kötü ve zararlı alışkanlıklar (aşırı alkol ve sigara tüketimi), şeker hastalığı, kullanılan bazı ilaçların yol açtığı yan etkiler, uzun süren diyare ve kötü beslenme.