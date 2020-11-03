Magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır? Hangi besinlerde bulunur?

Vücudumuzda en çok bulunan minerallerin başında gelen magnezyumun, insan sağlığında etkin rol oynamasının önemli sebeplerinden biri de yaklaşık olarak 300 civarındaki enzimin sağlıklı bir mekanizmada olmasını sağlamasıdır. Magnezyum mineralleri genel vücut sağlığı açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Eksikliği birçok hastalığa ve çeşitli sağlık problemlerine sebep olan magnezyumun, özellikle kas ve kemik sistemi sağlığını koruduğu bilinmektedir.
Magnezyum insan vücudunun sağlıklı kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli minerallerden biridir. Sağlıklı bir yetişkin insanın vücudunda yaklaşık olarak 25 gram civarında var olan magnezyum minerallerinin büyük bir kısmı; kas ve kemik sisteminde bulunurken, bir kısmı da karaciğer, yumuşak doku ve canlı hücrelerin içerisinde bulunuyor. Yaşamsal önemi tartışılmaz olan magnezyum, insan vücudunda yarattığı mucizevi etkileri ile biliniyor.
Tıp biliminde ‘’hipomagnezemi’’ olarak geçen magnezyum eksikliği (bazı değişkenleri olmakla birlikte) yaygın olarak bilinen en önemli şu nedenlere bağlıdır: Kafein, asitli içecekler(kola), kötü ve zararlı alışkanlıklar (aşırı alkol ve sigara tüketimi), şeker hastalığı, kullanılan bazı ilaçların yol açtığı yan etkiler, uzun süren diyare ve kötü beslenme.
Kalp ritim bozukluklarından reflüye, adet dönemi ağrılarından böbrek taşlarına kadar uzmanların pek çok rahatsızlıkla ilişkilendirdiği magnezyum eksikliği insan sağlığı için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Vücut sağlığımız için çok önemli olan magnezyum minerallerinin eksikliğinde kas, eklem ağrıları ya da bitkinlik ortaya çıkarken diğer bilinen en önemli magnezyum eksikliği belirtileri ise şunlardır:
Antistres etkisi sayesinde insan psikolojisine olumlu etkileri olan magnezyum mineralleri; serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının ideal seviyede olmasını sağlayarak çağımızın kaçınılmaz bir getirisi olan depresyonu ve stresi engelliyor.
Diş sağlığına olan faydalarıyla da bilinen magnezyum, dişlerin daha sağlıklı ve güçlü olmasına etki ediyor.
Magnezyum vücudumuzdaki protein sentezinin işleyişini sağlarken aynı zamanda elektrolit dengesini de koruyor.
Daha dinç ve sağlıklı hissetmek, yorgunluk ve bitkinliğin azalması magnezyum faydaları arasından en bilinendir.
Aynı zamanda magnezyum kas ve kemik sağlığının korunmasına katkı sağlarken, kas fonksiyon bozukluklarını ve kemik zayıflığına bağlı oluşabilecek birçok rahatsızlığı önlüyor.
Hormonların sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmelerini sağlayan magnezyum, bunun yanı sıra özellikle sinir hücreleri arasındaki iletime katkıda bulunuyor.
Beynimizdeki kortizol hormonunun etkinliğini düzenleyerek pek çok hastalığın önüne geçen magnezyum kan değerlerinin normal düzeyde olmasını da sağlamaktadır.
Magnezyum minerallerini vücudumuz doğal olarak üretemediği ve bir yandan da hayati önem taşıdığı için düzenli olarak vücudumuza magnezyum takviyesi yapmamız gerekmektedir. Sağlığımıza önemli katkılarıyla bilinen magnezyum içeren besinler ise şu şekildedir:
Avokado: Onlarca vitamini, sağlıklı yağları ve omega 3 barındıran avokado aynı zamanda doğal bir magnezyum kaynağı. 100 gram avokadoda magnezyum oranı yaklaşık olarak 29 mg civarındadır.
Ispanak: En çok yeşil yapraklı bitkilerde rastlanan magnezyum ıspanakta da bulunuyor. Sağlığımıza sayısız faydalarıyla bilinen ve magnezyum açısından oldukça zengin bir besin çeşidi olan ıspanağın 100 gramında ortalama 79 mg civarında magnezyum bulunmaktadır.
Muz: Diyet listelerinin vazgeçilmez meyvesi, potasyum ve C vitamini deposu, lifli bir meyve olan muzun magnezyum açısından da zengin olduğu biliniyor.100 gram muz yaklaşık olarak 27 mg değerinde magnezyum içermektedir.
Ay çekirdeği: Daha çok yağını yemeklerde kullandığımız ay çiçeğinin bir başka faydası ise doğal magnezyum kaynaklarından biri olması… 100 gram kadar kurutulmuş ay çekirdeğinin içeriğinde yaklaşık olarak 325 mg oranında magnezyum bulunmaktadır.
Bitter çikolata: Tatlı krizlerini yatıştıran sıradan bir atıştırmalık olarak görünse de bitter çikolata; sağlığımıza faydaları açısından göründüğünden daha fazlasını içeriyor. Cilt sağlığına olan faydaları ve moral bozukluğuna iyi gelmesiyle bilinen bitter çikolatanın 100 gramında, ortalama 146 mg değerinde magnezyum bulunuyor.
Balık: Sevilerek tüketilen deniz ürünlerinden biri olan balıkların bazı türleri magnezyum açısından oldukça zengindir. Göz sağlığından, B12 vitamine kadar birçok açıdan vücudumuza faydalarıyla bilinen balıklar aynı zamanda magnezyum ihtiyacımızı da karşılamaktadır. Özellikle yağlı balıklar, somon balığı, uskumru gibi balıklar doğal magnezyum deposudur. Örneğin; 100 gram civarındaki, pişirilmiş bir somon balığında ortalama 30 mg değerinde magnezyum bulunuyor.
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