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Magnolia tarifi: ‘Orijinali nasıl yapılır?’ diyenler için dev hizmet!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evinizde olan birkaç basit malzemeyle hazırlayacağınız bu kolay magnolia tarifi püf noktaları uygulandığı takdirde orijinali gibi olacak.

Magnolia tarifi: ‘Orijinali nasıl yapılır?’ diyenler için dev hizmet!

Son birkaç yıldır nefis tadıyla bizi kendine bağlayan magnolia tatlısı kuşkusuz şimdiye kadar yaptığınız en kolay ve en lezzetli tatlılardan biri. Gelin, malzeme listesiyle başlayalım.

MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ

Kolay magnolia tarifi malzemeleri.

  • 1 1/2 bardak su
  • 2/3 su bardağı vanilyalı puding
  • 1 litre süt
  • 200 ml krema
  • 1 paket bebe bisküvisi

MAGNOLİA TATLISI YAPILIŞI

  • Suyu, puding karışımını ve sütü pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir kaba alın üzerine streç film örtün ve 4 saat boyunca buzdolabında bekletin.
  • Kremayı tepeler oluşuncaya kadar çırpın. Soğumuş pudinge kremanın bir kısmını katlayarak karıştırın.
  • Daha sonra kremanın tamamını ilave edin ve karıştırın.
  • Elinizle bebe bisküvisini ufalayın. Üzerine pudingi onun üzerine de istediğiniz bir meyve koyun tekrar puding koyduktan sonra buzdolabına koyun.
  • Servis yapmadan önce en az 30 dakika daha buzdolabında bekletin. Kolay magnolia tarifiniz hazır!

MUZLU MAGNOLİA TARİFİ

  • 1 litre süt
  • 1 kutu krema
  • 1 vanilya
  • 7 çorba kaşığı şeker
  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı nişasta
  • 1 yumurta sarısı
  • 2 adet muz
  • 1 paket bebe bisküvisi

MUZLU MAGNOLİA TATLISI YAPILIŞI

Muzlu magnolia için süt, yumurta sarısı, un, nişasta ve şeker bir tencereye alınıp karıştırın.
Kaynamaya başladığında altını kapatıp krema ve vanilya ekleyin iyice çırpın.
Bisküvilerİ isteR rondodan geçirin ya da elinizle kırın.
Muzları dilimleyip servis edeceğiniz kaba dizin.
Krema, bisküvi ve tekrar bisküvi ekleyin. Muzlu magnolia tarifi hazır.

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ

• 1 litre süt
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 2 yumurta sarısı
• 1 su bardağı şeker
• 2 yemek kaşığı un
• 1 vanilya
• 1 kutu krema (200 ml)
• 2 paket bisküvi
• 10-15 adet çilek

ÇİLEKLİ MAGNOLİA YAPILIŞI

Krema dışındaki malzemeleri tencereye koyun.
Malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra, tencerenin altını açın ve pudingi sürekli karıştırın.
Puding kaynamaya başladığında ocağı kapatın. Sıvı kremayı ekleyerek pudingi mikserle iyice çırpın.
Bir borcamın altına bisküvileri kırın. Sonra çilekleri ikiye bölün. Çileklerden sonra krema, bisküvi ve tekrar bisküvi ekleyin.
İsterseniz tekrar çilek koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Tatlıyı dondurma ile servis ederek lezzeti katlayabilirsiniz. Çilekli magnolia tarifi hazır.

ARDA TÜRKMEN’İN MAGNOLİA TARİFİ

Ünlü şef Arda Türkmen muzlu magnolia tatlısı için süt, un, nişasta, yumurta sarısı, muz, tereyağı, çikolata ve vanilya kullanıyor. Kremalı katman içinse krema ve şeker tercih ediyor.

Türkmen, kremalı katmanın puding karışımına yavaş yavaş yedirilmesini tavsiye ediyor.

REFİKA BİRGÜL MAGNOLİA TARİFİ

Ünlü şef Refika Birgül ise magnolia tarifinde çikolatalı kremalı bisküvi kullanıyor. Birgül, magnolia tatlısı yaparken önce şeker, un ve bir tutam tuzu orta ateşteki bir ocak üzerine alıyor ısınınca ise sütü ilave ediyor.

Muhallebi bittikten sonra ise muhallebiyi kabartmak için mikserle iyice çırpıyor. Son olarak ise muhallebiye tat versin diye çikolatalı kremalı bisküvilerin kremasını muhallebili harca koyup buzdolabına kaldırıyor.

MAGNOLİA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

  • Muzlu magnolia yapmak isterseniz muzların kararmaması için muz dilimlerini limonlu suya batırabilirsiniz. Bu yöntem kararmanın önüne geçecektir.
  • Dilerseniz bisküvili karışım içine kavrulmuş fındık parçaları koyabilirsiniz. Bu tatlınıza nefis bir lezzet katacaktır.
  • Muhallebili karışıma kremayı katlayarak karıştırırsanız muhallebinin sönmemesini sağlarsınız.
  • Magnolia tatlısını 4 saat ya da daha fazla buzdolabında bekletirseniz tadının daha iyi oturmasını sağlarsınız.


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