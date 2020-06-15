Magnolia tarifi: ‘Orijinali nasıl yapılır?’ diyenler için dev hizmet!

Son birkaç yıldır nefis tadıyla bizi kendine bağlayan magnolia tatlısı kuşkusuz şimdiye kadar yaptığınız en kolay ve en lezzetli tatlılardan biri. Gelin, malzeme listesiyle başlayalım.
Kolay magnolia tarifi malzemeleri.
Muzlu magnolia için süt, yumurta sarısı, un, nişasta ve şeker bir tencereye alınıp karıştırın.
Kaynamaya başladığında altını kapatıp krema ve vanilya ekleyin iyice çırpın.
Bisküvilerİ isteR rondodan geçirin ya da elinizle kırın.
Muzları dilimleyip servis edeceğiniz kaba dizin.
Krema, bisküvi ve tekrar bisküvi ekleyin. Muzlu magnolia tarifi hazır.
• 1 litre süt
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 2 yumurta sarısı
• 1 su bardağı şeker
• 2 yemek kaşığı un
• 1 vanilya
• 1 kutu krema (200 ml)
• 2 paket bisküvi
• 10-15 adet çilek
Krema dışındaki malzemeleri tencereye koyun.
Malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra, tencerenin altını açın ve pudingi sürekli karıştırın.
Puding kaynamaya başladığında ocağı kapatın. Sıvı kremayı ekleyerek pudingi mikserle iyice çırpın.
Bir borcamın altına bisküvileri kırın. Sonra çilekleri ikiye bölün. Çileklerden sonra krema, bisküvi ve tekrar bisküvi ekleyin.
İsterseniz tekrar çilek koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Tatlıyı dondurma ile servis ederek lezzeti katlayabilirsiniz. Çilekli magnolia tarifi hazır.
Ünlü şef Arda Türkmen muzlu magnolia tatlısı için süt, un, nişasta, yumurta sarısı, muz, tereyağı, çikolata ve vanilya kullanıyor. Kremalı katman içinse krema ve şeker tercih ediyor.
Türkmen, kremalı katmanın puding karışımına yavaş yavaş yedirilmesini tavsiye ediyor.
Ünlü şef Refika Birgül ise magnolia tarifinde çikolatalı kremalı bisküvi kullanıyor. Birgül, magnolia tatlısı yaparken önce şeker, un ve bir tutam tuzu orta ateşteki bir ocak üzerine alıyor ısınınca ise sütü ilave ediyor.
Muhallebi bittikten sonra ise muhallebiyi kabartmak için mikserle iyice çırpıyor. Son olarak ise muhallebiye tat versin diye çikolatalı kremalı bisküvilerin kremasını muhallebili harca koyup buzdolabına kaldırıyor.
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