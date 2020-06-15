Magnolia tarifi: ‘Orijinali nasıl yapılır?’ diyenler için dev hizmet!

Son birkaç yıldır nefis tadıyla bizi kendine bağlayan magnolia tatlısı kuşkusuz şimdiye kadar yaptığınız en kolay ve en lezzetli tatlılardan biri. Gelin, malzeme listesiyle başlayalım.

MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ

Kolay magnolia tarifi malzemeleri.

1 1/2 bardak su

2/3 su bardağı vanilyalı puding

1 litre süt

200 ml krema

1 paket bebe bisküvisi

MAGNOLİA TATLISI YAPILIŞI

Suyu, puding karışımını ve sütü pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir kaba alın üzerine streç film örtün ve 4 saat boyunca buzdolabında bekletin.

Kremayı tepeler oluşuncaya kadar çırpın. Soğumuş pudinge kremanın bir kısmını katlayarak karıştırın.

Daha sonra kremanın tamamını ilave edin ve karıştırın.

Elinizle bebe bisküvisini ufalayın. Üzerine pudingi onun üzerine de istediğiniz bir meyve koyun tekrar puding koyduktan sonra buzdolabına koyun.

Servis yapmadan önce en az 30 dakika daha buzdolabında bekletin. Kolay magnolia tarifiniz hazır!

MUZLU MAGNOLİA TARİFİ

1 litre süt

1 kutu krema

1 vanilya

7 çorba kaşığı şeker

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

2 adet muz

1 paket bebe bisküvisi

MUZLU MAGNOLİA TATLISI YAPILIŞI

Muzlu magnolia için süt, yumurta sarısı, un, nişasta ve şeker bir tencereye alınıp karıştırın.

Kaynamaya başladığında altını kapatıp krema ve vanilya ekleyin iyice çırpın.

Bisküvilerİ isteR rondodan geçirin ya da elinizle kırın.

Muzları dilimleyip servis edeceğiniz kaba dizin.

Krema, bisküvi ve tekrar bisküvi ekleyin. Muzlu magnolia tarifi hazır.

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ

• 1 litre süt

• 1 su bardağı pudra şekeri

• 2 yumurta sarısı

• 1 su bardağı şeker

• 2 yemek kaşığı un

• 1 vanilya

• 1 kutu krema (200 ml)

• 2 paket bisküvi

• 10-15 adet çilek

ÇİLEKLİ MAGNOLİA YAPILIŞI

Krema dışındaki malzemeleri tencereye koyun.

Malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra, tencerenin altını açın ve pudingi sürekli karıştırın.

Puding kaynamaya başladığında ocağı kapatın. Sıvı kremayı ekleyerek pudingi mikserle iyice çırpın.

Bir borcamın altına bisküvileri kırın. Sonra çilekleri ikiye bölün. Çileklerden sonra krema, bisküvi ve tekrar bisküvi ekleyin.

İsterseniz tekrar çilek koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Tatlıyı dondurma ile servis ederek lezzeti katlayabilirsiniz. Çilekli magnolia tarifi hazır.