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  4. Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman yayınlanacak?

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman yayınlanacak?

11.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Eylül 2021 saat 23:59’a kadar Magnum çubuklarındaki şifreleri SMS ya da magnum.com.tr üzerinden göndererek Porsche çekilişine katılanlar, heyecanla çekiliş sonuçlarını bekliyor. 13 Ekim tarihinde yapılacak 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları, Hürriyet gazetesinde yayınlanacak.

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman yayınlanacak?

Magnum çubuğundaki şifre, isim, soy isim ve adres bilgilerini SMS veya internet sitesi üzerinden gönderen 1 kişi, Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş, 1 kişi de Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı kazanacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021’de yapılacak çekiliş ile belli olacak.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARININ İSİM LİSTESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

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