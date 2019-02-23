Mağrip ülkeleri ne kadar güvenli?

Buna karşı çıkanların önemli argümanlarından biri de Fas, Tunus ve Cezayir'de eşcinsellere yönelik baskı ve takibat.İltica başvurularından kaynaklanan yükü azaltmaya çalışan Almanya, bazı ülkeleri "güvenli ülke" ilan ederek bu ülke vatandaşlarının başvurularını istisnai durumlar dışında engellemeyi hedefliyor. Amaç, güvenli olarak sınıflandırılan ülke vatandaşlarının başvurularını hızla sonuçlandırıp bu kişileri ülkelerine geri gönderebilmek. Mağrip ülkeleri olarak bilinen Fas, Tunus ve Cezayir de bu bağlamda güvenli olup olmadığı yıllardır tartışılan ülkelerden.

Mağrip ülkelerinin güvenli ilan edilmesine karşı çıkanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri eşcinsellere yönelik hak ihlalleri. Ocak ayı başında Tunus'ta tecavüze uğrayıp soyulduğu şikayetiyle polise başvuran genç Tunuslu erkeğin başına gelenler, bu ülkelerde eşcinsellere yönelik yasal ve toplumsal koşulları özetler nitelikte.

Karakolda eşcinsellikle suçlanan genç, anal muayenenin ardından gözaltına alındı. Şubat ayında çıkarıldığı mahkemede ise eşcinsellik suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıçlar tecavüze uğramadığı, iki sanıkla anlaşmalı olarak cinsel temasta bulunduğu gerekçesiyle altı ay daha ceza verdi. İki sanık da eşcinsellik suçlamasıyla altışar, hırsızlık suçundan da ek olarak ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı.