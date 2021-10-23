MagSafe diğer teknoloji ürünlerinde de kullanılacak

AirPods Pro’nun yeni siparişleri, 2019’da piyasaya çıktığında birlikte verilen normal kablosuz şarj kutusu yerine MagSafe Şarj Kutusu ile birlikte gönderilecek. Apple ayrıca web sitesini değişikliği yansıtacak şekilde güncelledi. Şu anda, isteyenler için ayrı bir satın alma olarak MagSafe Şarj Kutusu listesi yok.

AirPods Pro, Apple’ın en üst düzey kablosuz kulaklıkları. Aktif Gürültü Önleme, Uyarlanabilir EQ ve dinamik kafa takibi ile Mekansal ses özelliklerine sahiptir. Gerçek zamanlı gürültü önleme için 10 ses çekirdeğine sahip bir H1 çipi vardır ve kulaklığın gövdesindeki kuvvet sensörü, kullanıcıların Aktif Gürültü Önleme ve Şeffaf Mod arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor.

AirPods Pro, tere ve suya dayanıklı, tek şarjla 4,5 saat pil ömrüne sahip ancak şarj kutusu ile kullanıcılar 24 saatten fazla pil ömrüne sahip olabiliyor. Yeni MagSafe kasasıyla, sahipleri bir MagSafe kablosuz şarj cihazı kullanarak AirPod’ları şarj edebilirler. Ayrıca normal bir Qi kablosuz şarj cihazı veya bir yıldırım şarj cihazı kullanabilirler. AirPods Pro’yu MagSafe Şarj Kutusu ile Apple’ın web sitesinde 249 $ karşılığında satışta.

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