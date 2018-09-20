"Mah-ı Muharremi ve Kerbela'yı iyi anlamak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Her birimiz, Allah'ın verdiği akılla ve büyüklerden öğrendiğimiz ilimle hem aşure gününün farklı zenginliklerini hem de mah-ı Muharremi ve Kerbela'yı iyi anlamak, idrak etmek ve izan sayfalarımıza unutulmayacak harflerle yazmak zorundayız." dedi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Mah-ı Muharrem ve Kerbela" konulu program düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Yılmaz, aşure veya 10 Muharrem'in hemen hemen her duyguyu ve iklimi içinde barındıran bir zaman dilimi, film yaprağı, manzume, olaylar ve yaşanmışlıklar sahnesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, tarihe bir film sahnesi gibi bakılmaması ve Kerbela hadisesinden dersler çıkarılması gerektiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Resul-i Zişan'ın alnından öptüğü ve 'Bendendir' buyurduğu, 'Cennet gençlerinin efendisidir.' dediği, ümmetini emanet ettiği torununa yapılanı sinesine çekmesi mümkün değildir. Bu hadise, sadece inanç değil, hiçbir insani anlayışla bağdaşacak bir durum değildir. Her birimiz, Allah'ın verdiği akılla ve büyüklerden öğrendiğimiz ilimle hem aşure gününün farklı zenginliklerini hem de mah-ı Muharremi ve Kerbela'yı iyi anlamak, idrak etmek ve izan sayfalarımıza unutulmayacak harflerle yazmak zorundayız. Hepiniz biliyorsunuz ki bu olay, İslam tarihinin ayrıştırıcı sayfalarından birisini oluşturuyor. Bizim bunu anlamamız ve kabullenmemiz mümkün değildir."