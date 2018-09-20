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"Mah-ı Muharremi ve Kerbela'yı iyi anlamak zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: - "Her birimiz, Allah'ın verdiği akılla ve büyüklerden öğrendiğimiz ilimle hem aşure gününün farklı zenginliklerini hem de mah-ı Muharremi ve Kerbela'yı iyi anlamak, idrak etmek ve izan sayfalarımıza unutulmayacak harflerle yazmak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Her birimiz, Allah'ın verdiği akılla ve büyüklerden öğrendiğimiz ilimle hem aşure gününün farklı zenginliklerini hem de mah-ı Muharremi ve Kerbela'yı iyi anlamak, idrak etmek ve izan sayfalarımıza unutulmayacak harflerle yazmak zorundayız." dedi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Mah-ı Muharrem ve Kerbela" konulu program düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Yılmaz, aşure veya 10 Muharrem'in hemen hemen her duyguyu ve iklimi içinde barındıran bir zaman dilimi, film yaprağı, manzume, olaylar ve yaşanmışlıklar sahnesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, tarihe bir film sahnesi gibi bakılmaması ve Kerbela hadisesinden dersler çıkarılması gerektiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Resul-i Zişan'ın alnından öptüğü ve 'Bendendir' buyurduğu, 'Cennet gençlerinin efendisidir.' dediği, ümmetini emanet ettiği torununa yapılanı sinesine çekmesi mümkün değildir. Bu hadise, sadece inanç değil, hiçbir insani anlayışla bağdaşacak bir durum değildir. Her birimiz, Allah'ın verdiği akılla ve büyüklerden öğrendiğimiz ilimle hem aşure gününün farklı zenginliklerini hem de mah-ı Muharremi ve Kerbela'yı iyi anlamak, idrak etmek ve izan sayfalarımıza unutulmayacak harflerle yazmak zorundayız. Hepiniz biliyorsunuz ki bu olay, İslam tarihinin ayrıştırıcı sayfalarından birisini oluşturuyor. Bizim bunu anlamamız ve kabullenmemiz mümkün değildir."

Hazreti Hüseyin'in zulümden adalete, haksızlıktan hakkaniyete, esaretten hürriyete doğru yaptığı yolculuğun anlaşılmasının önemine dikkati çeken Yılmaz, tarihte yaşanan olayların değerlendirmesini yaparken birlik ve beraberliğin temel alınması gerektiğini anlattı.

- "Ehl-i Beyt sevgisi bizim meşrebimizde vardır"

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Topkapı Sarayı'nda yapılan aşurenin içerisine misk karıştırıldığını, Konya'dakiyle pek çok ortak noktası bulunduğunu söyledi.

Türk milletinin kültüründe yer alan Ehl-i Beyt ve peygamber sevgisine değinen Küçükaşçı, şunları kaydetti:

"Bazıları, 'Bu Osmanlılar, peygambere neden bu kadar çok hürmet ediyor?' diye soruyor ve bu sevgiden rahatsızlığını dile getiriyor. Halbuki Ehl-i Beyt sevgisi, bizim meşrebimizde vardır. Ehl-i Beyt sevgisi ve Kerbela hadisesiyle ilgili meşrep farklılıklarımızın nedeninin, kültürümüzde yer alan zenginlikleri bugüne taşıyamamak ve bu zenginliği bugün tam anlamıyla yaşatamamak olduğunu düşünüyorum."

Hafız Celal Yılmaz'ın okuduğu Kerbela Mersiyesi'nden sonra misafirlere, "Saray Aşuresi" ikram edildi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Bilal Kemikli ve çok sayıda misafir katıldı.

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