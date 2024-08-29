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  4. Mahalle ablukaya alındı! Görünce iç çamaşırlarıyla kaçtılar... Bursa'da film gibi olay

Mahalle ablukaya alındı! Görünce iç çamaşırlarıyla kaçtılar... Bursa'da film gibi olay

29.08.2024 09:49
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Bursa’da yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli iki şüpheli, ekipler tarafından film gibi operasyonla yakalandı. Kapkaç ve şüphelilerin yakalanma anları kameraya yansıdı. Ekiplerin mahalleyi ablukaya almasının ardından polislerin geldiğini fark eden kapkaççıların kıyafet giymeden iç çamaşırlarıyla kaçtıkları, ancak kısa sürede yakalandıkları öğrenilirken kapkaççıların yaka paça iç çamaşırlarıyla gözaltına alındığı da görüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 8. Sönmez sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kestel’de yaşayan K.A., Yavuzselim Mahallesi’nde yaşayan annesini ziyarete geldi. O sırada yakınlarıyla birlikte sokak üzerinde yürüyen K.A.’nın (35) sırtında bulunan çantası, kimliği ve plakası belirsiz motosikletli 2 şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

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Motosikletli kapkaççılar sırra kadem basarken K.A. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve motosikletin plakasını kısa sürede tespit etti. Şüphelilerin İ.A. (19) ve N.E. (17) olduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon başlatıldı.

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İÇ ÇAMAŞIRIYLA KAÇTILAR, KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Ekipler, şüphelilerin Selimzade Mahallesi’nde yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine mahalle ablukaya alındı. Polislerin geldiğini fark eden kapkaççılar üzerlerine kıyafet almadan kaçarken kısa sürede yakalandılar. Yaka paça iç çamaşırlarıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çanta ve içinde bulunan eşyalar bulunarak sahibi K.A.’ya teslim edildi.

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KAPKAÇ ANI KAMERADA

K.A.’nın yürüdüğü esnada sırt çantasını motosikletli iki şüphelinin kapkaç yöntemiyle çaldığı anlar sokak üzerinde bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

AW276517_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kapkaç
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