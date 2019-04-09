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"Mahalle Akademi" öğrencilerin hizmetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İstanbul Aydın Üniversitesi, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başakşehir Kaymakamlığı iş birliğiyle hazırlanan proje çocuklara, yeni teknolojilere ve bilgisayar kavramlarına hızlı ve sağlıklı bir biçimde adapte olup, problem çözebilme, yenilikçi ve yaratıcı düşünme, adaptasyon, iş birliği kurabilme, girişimci olma gibi beceriler kazandırmayı amaçlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Aydın Üniversitesi, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başakşehir Kaymakamlığı iş birliğinde hazırlanan "Yeni Medya Odaklı İnteraktif Öğrenme ve Uygulama Merkezi Mahalle Akademi" törenle hizmete açıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "Yeni Medya Odaklı İnteraktif Öğrenme ve Uygulama Merkezi" Mahalle Akademi Projesi'nin açılışı, Haki Aras Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, amaçlarının öğrencilerin ufkunu açacak, heyecanını artıracak birçok bilimsel çalışmaya imza atmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buradaki atölyelerde eğitim gören öğrencilerimiz dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri hem yakından takip etmek hem de katkı sağlamak için gayret edip çalışıyorlar. Hepsine başarılar diliyorum, gerçekten atölyelerimiz çok güzel donatıldı. Öğrencilerimizin mutlu bir şekilde gün boyu sabahtan akşama kadar mutlu bir şekilde çalışmaları bizleri mutlu ediyor. İnanıyorum ki bu çalışmalar ve etkinlikler, gelecekte bizim ülkemiz ve insanlık adına bilim ve teknoloji üretecek ve gençlerimize büyük katkı sağlayacaktır. Emeğe geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin de, projeyi Kaymakamlık olarak hazırlayıp Kalkınma Ajansı'na sunduklarını ve projenin desteklenerek kabul edildiğini söyledi.

Öğrencilere çok faydalı olacak projenin 18 aylık bir sürede uygulanacağını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Ancak bu projenin altyapısı ve kullanılan bütün materyal ilçemizde olduğu için Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bunu sahiplenerek devam edecek. Sürekli bu yaş grubundaki çocuklarımızın vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirecek, eğitim ve öğretimlerine de fayda sağlayacak projemiz, ilçemizde devam edecek. Bunun yanında bütün okullarımızı da ziyaret ediyorum. Güzel gelişmeler oluyor, öğretmenlerimiz eğitim ve öğretimin de dışında bu tür faaliyetlerde de bulunuyorlar. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla özellikle belediyemizin de organizasyonlarıyla, gençlerin hoş vakit geçirecekleri ve faydalı bilgiler öğrenebilecekleri, kötü alışkanlıklardan uzaklaşacakları projeler geliştiriyoruz. Mahalle Akademi başarılı bir yer edindi, bundan sonra devamı ve sürdürülebilirliği konusunda hiçbir endişemiz yok. İlçemizde bundan sonra da güzel gelişmeler devam edecek."

- Proje

İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, Başakşehir Kaymakamlığı'nın koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Yeni Medya Odaklı İnteraktif Öğrenme ve Uygulama Merkezi" Mahalle Akademi Projesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülüyor.

Proje, çocuklara yeni teknolojilere ve bilgisayar kavramlarına hızlı ve sağlıklı bir biçimde adapte olup, problem çözebilme, yenilikçi ve yaratıcı düşünme, adaptasyon, iş birliği kurabilme, girişimci olma gibi becerileri kazandırmak amacıyla tasarlandı. Projede Bilişimsel Düşünme Methodları kullanılarak Kodlama, Elektronik, Prototipleme ve Tasarım atölyeleri kuruldu.

Proje toplam 18 ay süreli olup, böylelikle merkezde hafta sonları 200 öğrenci ücretsiz faydalanacak.

Projenin sonunda, proje boyunca edinilen beceriler ile çocuklar takımlar halinde kendi projelerini tasarlayacak. Projeler farklı alanlarda farklı teknolojiler ile geliştirilmiş, öğrencilerin heves ve isteklerine göre kendi seçecekleri bir soruna çözüm bulacakları prototipler şeklinde olacak.

Bu projelerini 200 öğrenci Maker Faire’de gelecek kişilere sunarak, ilk defa kendi inovatif tasarımlarını bir kitleyle paylaşmış olacak.
Ayrıca çocukların eğitim farkındalıklarını arttıracak ve içselleştirmeleri sağlayacak etkinlikler düzenlenecek. Bu noktada projenin genel amacı; Basaksehir'de özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı, mobilitesi düsük olan çocukların, Yeni Medya Odaklı Interaktif Öğrenme ve Uygulama projesi "Mahalle Akademi" ile geleceğin; yenilikçi, yaratıcı, üretken, sorunları daha farklı yorumlayıp çözüm üreten ve yaşadıkları topluma önemli katkılar sağlayan girişimcilere dönüşmesine katkı sağlamak.

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Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Valiliği Mahalle Akademi

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