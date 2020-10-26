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  4. Mahalle arasına kaçan kaçak göçmenleri polis yakaladı

Mahalle arasına kaçan kaçak göçmenleri polis yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Niğde’nin Ulukışla ilçesi Eminlik Gişelerinde durdurulan otobüste Pakistan uyruklu 54 göçmen yakalandı.Yakalanan mülteciler Niğde Göç İdaresi Müdürlüğüne getirilirken İlhanlı Mahallesi Sağlık Ocağı yanında 6 göçmen otobüsten inerek firar etti.

Niğde’nin Ulukışla ilçesi Eminlik Gişelerinde durdurulan otobüste Pakistan uyruklu 54 göçmen yakalandı.
Yakalanan mülteciler Niğde Göç İdaresi Müdürlüğüne getirilirken İlhanlı Mahallesi Sağlık Ocağı yanında 6 göçmen otobüsten inerek firar etti. Firar eden göçmenler mahalle aralarına dağıldı. Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler mahalle aralarına arama çalışması başlattı. Göçmenler kısa sürede polisler tarafından yakalanarak tekrar otobüse bindirildi. Otobüs daha sonra İl Göç İdaresine götürüldü.
Göçmenlerin yapılacak işlemin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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