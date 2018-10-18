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Mahalle ayağa kalktı ikizler uyanmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 04:15 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu'da evde bıraktıkları ikizleri uyuyakalan aile büyük panik yaşadı. Evde uykuya dalan kardeşler ne telefonları duydu ne de kapı zilini. Olaya itfaiye müdahale etti ve apartman dairesinin camları kırılarak girildi.

Mahalle ayağa kalktı ikizler uyanmadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yeni Mahalle Ay Sokak üzerinde meydana gelen olayda ikizleri evde bırakan aile eve döndüklerinde büyük şok yaşadı. Uyuyan kardeşler ne kapı zilini duydu, ne de çalan telefonu. Panik yaşayan Nurdan E. ve Şaban E., durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve camları kırarak girdi ve apartman dairesinin kapını açtı.

Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulunurken aile büyük panik yaşadı. Yaşanan talihsiz olay üzücü boyutlara ulaşamadı ve sokak sakinleri derin bir nefes aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu ikizler

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