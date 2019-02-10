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Mahalle ayağa kalktı! İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 00:38 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir grup ile mahalleli arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Mahalle ayağa kalktı! İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

Bağlarçeşme Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında Suriye uyruklu bir grup ile mahalleli arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında çevrede bulunan bazı araçlar ve dükkanlar zarar gördü. Bu sırada vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevik Kuvvet polisleri olay yerine sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Polis olayla ilgili olarak Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına alarak Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne sevk etti. Polisin çevrede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt kavga

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