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Mahalle ayağa kalktı! Park halindeki iki aracı ateşe verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 07:57 | Son Güncelleme

Başakşehir'deki Güvercintepe Mahallesi'nde gece 12.30 sıralarında meydana gelen olay mahalleyi ayağa kaldırdı. Park halinde bulunan iki araç kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Araçların yandığını gören vatandaşların iftaiyeye haber vermesiyle kontrol altına alınan yangında polis ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı. Araçların ön kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Park halindeki araçları ateşe verdiler

Olay Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 PJR 56 plakalı lüks araç ile 34 ND 6002 plakalı minibüs iddiaya göre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.
Çevredeki vatandaşlar araçların yandığını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası her iki aracında ön kısımlarında hasar oluştu.
Polis ekipleri de zırhlı polis araçlarıyla olay yerine gelerek önlem aldı. Yanan araçlar üzerinde de olay yeri çalışması yapan polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi aldı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir araç

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