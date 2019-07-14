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Mahalle esnafı 'Limon' için birlik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aracın çarpması sonucu ön sol bacağı kırılan 'Limon' isimli sokak köpeği için mahalle esnafı birlik oldu.

Mahalle esnafı 'Limon' için birlik oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aracın çarpması sonucu ön sol bacağı kırılan 'Limon' isimli sokak köpeği için mahalle esnafı birlik oldu. Aralarında para toplayan esnaf, 'Limon'u tedavi ettirdi.
Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır yaşayan sokak köpeği 'Limon', esnafın da arkadaşı oldu. 15 gün önce Deliloğlu Caddesi üzerinde aracın çarpması sonucu ön sol bacağı kırılan 'Limon'a sahip çıkan esnaf, aralarında para toplamaya başladı. Mahalledeki veterinerin de yaptığı yüzde 40 indirim ile yaklaşık bin TL'lik bir masraf ile tedavi olan 'Limon', veteriner hekim gözetiminde tutuluyor.
Köpeğin tedavi edilmesi için para toplanmasına öncülük eden mahallenin bakkalı Salih Yeğin, "Ben 2 yıldır buradayım, köpek ise 15 yaşında. Buradaki bütün esnafların kapısındaki bekçisi. Buradan gelen geçen, egzozu olan, şehre zarar veren, yüksek ses çıkartan araçlara genellikle havlayarak peşinden koşuyor. Bunu yaparken de bir iki defa araçların altında kaldı ama bir şey olmamıştı. Son 2 seferdir araçların altında kalarak ayağını incitiyor. Son incitmesinin ardından biz bir barınağa götürdük. Orada sardılar. Ama ayağı şişince biz sargıyı çözdük. Bir gece sonra köpeğin ayağı başka bir araç tarafından ezildi. Bu sefer tamamen kırıldı. Veteriner arkadaş ile görüştük. Yaşı dolayısıyla ameliyat olamayacağını söylediler" dedi.
Köpeğin tedavisinde herkesin katkısının olmasını istediklerini söyleyen Yeğin, "Biz de bütün arkadaşlara haber verdik. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Bir veteriner arkadaşımız da bu işin içerisinden çıkabileceğini söyledi. Götürdük oraya. İşlemleri yapıldı. Yaklaşık 15 gündür orada Limon. Tekrar sağa sola koşup da ayağını tekrar kırmasın diye özellikle dışarıya çıkartmıyoruz. Buradaki tabelada yazan isimler de gönüllü arkadaşlarımız. Kendi isimlerini buraya kendileri yazdırdılar. Tamamını ödemek isteyen, hatta fazlasını ödemek isteyenler oldu. Biz herkesin katkısının olmasını istedik ve bu şekilde bir şey yaptık. Şu anda parası hazır. Limon'un tedavisinin tamamlanmasını bekliyoruz. Veteriner arkadaşımız bir 15-20 gün daha kalmasını istiyor. Biz de Limon'un bu süreçte tamamen iyileşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Mahalle esnafı 'Limon' için birlik olduMahalle esnafı 'Limon' için birlik olduMahalle esnafı 'Limon' için birlik olduMahalle esnafı 'Limon' için birlik oldu

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