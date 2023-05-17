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Mahalle halkı böyle harekete geçti! Küreklerle gelip seferber oldular: "İnsani görev"

17.05.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde mahalle halkı, kum yığınları nedeniyle Zilan Çayı'nda üreme göçü engellenen inci kefalleri için harekete geçti. Küreklerle bölgeye gelenler, kumları temizleyip, balıkların üreme göçünün yeniden başlamasını sağladı. Mahallede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Kemal Yeğin (28), insani görev yaptıklarını söyledi.

Mahalle halkı böyle harekete geçti! Küreklerle gelip seferber oldular: "İnsani görev"

Dünyada sadece Van Gölü'nde olup, nesli koruma altına alınan inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

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Bu dönemde inci kefalleri, tuzlu ve sodalı gölden çıkıp, üremek için tatlı sulara göçüyor.

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Yolculuk sırasında akıntının tersine yüzen inci kefalleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri de 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

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Doğal ve çevresel etkenler nedeniyle inci kefallerinin üreme göçü zaman zaman duruyor.

GÖÇÜ ENGELLEDİĞİNİ FARK EDİNCE HAREKETE GEÇTİLER

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Kasımbağı Mahallesi sakinleri, Zilan Çayı'nın Van Gölü ile birleşen noktasının kum yığınları ile kapanarak, göçü engellediğini fark edince harekete geçti.

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Seferber olup, küreklerle çaya gelenler, bölgedeki kumları temizleyip, üreme göçünü yeniden sağladı.

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'TATLI SU GEÇİŞİNİ SAĞLADIK'

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Mahallede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Kemal Yeğin (28), insani görev yaptıklarını söyledi.

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Yeğin şöyle konuştu;

"Kasımbağı Mahallesi'nde yaşıyorum. Bölgeye geldiğimizde Zilan Çayı'nı Van Gölü'ne bağlayan bölgenin biriken kum nedeniyle kapandığını, inci kefallerinin de bu nedenle tatlı sulara göç edemediğini fark ettik.

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Köylüler olarak imece usulü toplanıp, hemen harekete geçtik.

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Küreklerle tepeliğe dönüşen kum yığınlarını temizleyip, tatlı su geçişini sağladık.

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Kapalı alana sıkışan balıkların tatlı sulara erişmesini sağladık. Bu çalışmayı yaptığımız için de mutlu olduk"

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(DHA)

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Van Gölü Van İnci kefali

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