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Mahalle halkı endişelendi, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğu polis aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğun, çıktıkları balkonda düşebileceği endişesine kapılan çevre sakinleri, polise haber verdi.

Mahalle halkı endişelendi, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğu polis aldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğun, çıktıkları balkonda düşebileceği endişesine kapılan çevre sakinleri, polise haber verdi. Polis, itfaiyenin yardımıyla girdiği evde, çocukları alarak emniyete götürdü. Çocuklar, gelen annelerine teslim edildi.
Olay, dün, Beyciler Mahallesi 1615 Sokak’ta meydana geldi. Anne M.S., çocukları H.S (10), K.S (5) ve M.S.’yi (3) eve kilitleyerek mobilya bakmak için dışarı çıktı. Çocuklar, bir süre sonra 3 katlı binanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonuna çıkarak aşağı sarkmaya başladı. Çocukların düşebileceği endişesine kapılan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekibi, çocuklardan annelerinin evde olmadığını öğrendi. Çağırılan itfaiye ekibinin kapıyı açmasının ardından içeri giren polis, telefonla çocukların annesine ulaştı. Anne M.S. bir süre sonra geleceğini söyledi. Yaklaşık 1 saat geçmesine karşın M.S. gelmeyince, çocuklar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuklar, bir süre sonra gelen annelerine teslim edildi.

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Mahalle halkı endişelendi, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğu polis aldıMahalle halkı endişelendi, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğu polis aldıMahalle halkı endişelendi, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğu polis aldı

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