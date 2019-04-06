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Mahalle kültürü gençlerle geliştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Sokaklar Bizim" projesi kapsamında Ordu'da, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak spora yönlendirilmesi ve mahalle kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor - Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk: "Bu projenin amacı, mahallelerimiz arasında spor etkinliklerinin yaygınlaşmasını sağlamak. Aynı zamanda mahallelerimizde kaynaşma, birliktelik, beraberlik sağlamak"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Sokaklar Bizim" projesiyle Ordu'da, gençlerin mahallelerde spor aktivitelerinde bulunması amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan proje doğrultusunda, eski sokak sporlarının yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.

Proje çerçevesinde mahalleler arası futbol, basketbol ve boks turnuvaları organize edilerek, gençlerin sporla buluşturulması hedefleniyor.

Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, projenin açılışı dolayısıyla bir restoranda düzenlenen toplantıda, kentte sporun gelişmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Gençlerin geleceği için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Öztürk, "Bu projenin amacı, mahallelerimiz arasında spor etkinliklerinin yaygınlaşmasını sağlamak. Aynı zamanda mahallelerimizde kaynaşma, birliktelik, beraberlik sağlamak. İlimizde son zamanlarda önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Ordu, sporun gelişmesinde sayın valimizin öncülüğünde güzel çalışmalara imza atıyor." diye konuştu.

Öztürk, ilgili kurumların katkılarıyla okullarda öğrencilerin taranarak yeteneklerinin keşfedildiğini, her öğrencinin sporun bir branşıyla ilgilenmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

- Genç: "Belki de çok yetenekli gençleri bu vesileyle keşfedeceğiz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, projeyle mahalleler ve köyler arası maçları yeniden canlandıracaklarını aktardı.

İmkan bulamayan gençlerin bu vesileyle spora yönelmiş olacağını vurgulayan Genç, "Gençlerimiz spor yapacak ve kötü alışkanlıklardan uzak kalacak. Çünkü yapılan her spor faaliyeti, aslında madde bağımlılığına karşı bir etkinliktir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önleyici rol olarak görev yaptığı uyuşturucu madde bağımlılığında en önemli faaliyetlerden biri, bu projemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Projenin gençlere, mahallelerine daha çok aidiyet duygusu sağlayacağına işaret eden Genç, şunları söyledi:

"Muhtarlarımız başta olmak üzere köyümüzün öğretmenleri, ileri gelenleri, gençlerimizle yarışmalara katılacak. Dolayısıyla mahalle bütünlüğü de bir nebze olsun sağlanmış olacak. Çünkü günümüzde komşu komşuya bile asansörde, merdivende selam vermeden geçerken, birlikte aynı duygularla kendi mahalleleri için spor sahalarında mücadele etmiş olacaklar. Kültürel, sosyal birçok etkisinin yanı sıra belki de çok yetenekli gençleri bu vesileyle keşfedeceğiz."

Genç, projeye destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ordu Valisi Seddar Yavuz ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa mahalle muhtarları, spor branşlarının temsilcileri ve gençler katıldı.

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Genç mahalle ordu proje Sokaklar Bizim spor

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