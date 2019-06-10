Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun son haftasına girildiği bu günlerde mahalle kültürünü geliştirmek ve çocukları yaza hazırlarken eğlendirmek istediklerini, bu nedenle ilçenin bütün mahallelerinde "Mahallede hayat var" programı gerçekleştirileceğini söyledi.

"Adetimizi, örfümüzü, geleneğimizi, mukaddesatımızı, bu şekilde bukle bukle evlatlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Bütün bunları kalıcı hale getirmek için bir program gerçekleştirdik. Programlarımız sayesinde, 'eski ramazanlar, eski günler' diye sürekli cümleler kuruyoruz. Maziye dönüp bakıldığında, o süreçte mahalle kültürünün olduğu, komşuların birbiriyle sohbet ettiği, çocukların sokaklarda Karagöz-Hacivat gösterileri izlediği zamanları, eski Türk filmlerinden biliriz. Bu güzel anıları anımsatmak ve bu anlamda zaten sosyal medyanın, iletişim araçlarının ciddi anlamda çocukların zihnine zarar veren farklı programlar var. Biz de alternatif olarak bu programı düzenledik."

Etkinlikte, yerlere serilen hasırların üzerine atılan minderler sayesinde sıcak bir iklim yaşandığını anımsatan Keskin, "Mahalle şenliğimizde, 'Minderinizi alın, gelin' diyerek hem Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlarımızı hem de çocuklarımızı davet ediyoruz. Anne-babalar da çocuklarıyla beraber şenliğin yapılacağı alana geliyorlar." dedi.

- "Sultanbeyli'de birlik, beraberlik ve huzur atmosferi oluşturulması gayretimiz var"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, mahalle şenliklerinin, ilçenin 13 mahallesinde çocukların aileleriyle güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacağını anımsatarak, "Sultanbeyli, en fazla genç nüfusu olan üç ilçeden biridir. Bu nedenle biz, projelerimizi genellikle çocuklar ve gençler üzerine yapıyoruz. Elbette büyüklerimiz için de projelerimiz var ama odağımızda çocuklar ve gençler var." diye konuştu.

"Mahallede Hayat Var" projesinden bağımsız olarak devam eden pek çok projenin hayata geçirildiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir projemiz olan Sultanbeyli 95 Şenliği çalışmamız var. Bu şenlikte de etkinlik atölyeleri, eğlence, orta oyunları ve yarışmaların olduğu bir ortamı çocuklarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. 'Mahallede Hayat Var' projemizi de bütün mahallelerde gerçekleştirdikten sonra yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sultanbeyli'de var olan birlik, beraberlik ve huzur atmosferinin devam etmesi noktasında bir gayretimiz var. Bu anlamda, ramazandan yeni çıktığımız, bayramımızı yeni tamamladığımız bu günlerde, tekrar bütün hemşehrilerimizin geçmiş bayramlarını tebrik ediyorum. Nice güzel bayramlara eş ve çocuklarıyla erişmeleri için dua ediyor ve teşekkür ediyorum."

Keskin, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için de destek istedi.

