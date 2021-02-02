Mahalle mahalle gezerek otomobilleri böyle parçaladılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesine grup halinde mahalleleri gezen kimliği belirsiz şahıslar, yumruk ve tekme darbeleri ile park halindeki 6 otomobili parçaladı. Şahısların otomobillere zarar verme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay gece saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk, Turgut, Gültepe, Serdar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle aralarında grup halinde dolaşan kimliği belirsiz şahıslar, yol kenarında park halindeki otomobillere yumruk ve tekmelerle zarar vermeye başladı. 4 mahalleyi gezen şahıslar, saldırdıkları 6 otomobilin cam ve aynalarını kırdı. Sabah uyandıklarında otomobillerindeki hasarı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

6 araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede zarar gören otomobiller hakkında rapor tutuldu. Polis ekipleri, vatandaşların şikayeti sonrasında, otomobillere zarar veren şahısların yakalanması için inceleme başlattı.