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Mahalle mahalle gezerek otomobilleri böyle parçaladılar

02.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesine grup halinde mahalleleri gezen kimliği belirsiz şahıslar, yumruk ve tekme darbeleri ile park halindeki 6 otomobili parçaladı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine grup halinde mahalleleri gezen kimliği belirsiz şahıslar, yumruk ve tekme darbeleri ile park halindeki 6 otomobili parçaladı. Şahısların otomobillere zarar verme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay gece saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk, Turgut, Gültepe, Serdar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle aralarında grup halinde dolaşan kimliği belirsiz şahıslar, yol kenarında park halindeki otomobillere yumruk ve tekmelerle zarar vermeye başladı. 4 mahalleyi gezen şahıslar, saldırdıkları 6 otomobilin cam ve aynalarını kırdı. Sabah uyandıklarında otomobillerindeki hasarı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

6 araçta maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede zarar gören otomobiller hakkında rapor tutuldu. Polis ekipleri, vatandaşların şikayeti sonrasında, otomobillere zarar veren şahısların yakalanması için inceleme başlattı.

"Mahallemizdeki birçok otomobilin aynaları kırıldı"
Otomobiline verilen zararı görünce şaşırdığını söyleyen Fuat Çankaya adlı vatandaş, "20 yıldır burada oturuyorum, ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Dün akşam bir olayla karşı karşıya kaldık, benim otomobilimin aynası kırılmış, sadece benim değil mahallemizdeki birçok otomobilin aynaları kırıldı. Duyduğum kadarı ile Gültepe, Kozluk gibi mahallelerde de bir çok otomobilin aynaları ve camları kırılmış. Bu olayı neden, nasıl yaptıkları hakkında bir fikrim yok. Gerekli müracaatlarda bulunduk, bu tür vatandaşlar son zamanlarda daha da arttı" dedi.

Gerilerek tekme atıp otomobilin aynasını böyle kırdı
Öte yandan kimliği belirsiz şahısların otomobillere zarar verme anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mahalle arasında ilerleyen kimliği belirsiz şahıs, yolda yürürken park halinde gördüğü otomobilin aynalarına önce yumrukla sonra tekme atarak kırdığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında araçlara zarar veren şahsın giysisinin kapüşonunu kafasına geçirerek umursamaz tavırları ile yoluna devam ettiğini görünüyor.

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