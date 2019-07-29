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Mahalle meydanında 'tarla' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

BURSA'da Rüstem Özay (63), cezaevindeyken kendisinden habersiz tarlasını ekip biçen Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel'e (65) mahalle meydanında kurşun yağdırdı.

Mahalle meydanında 'tarla' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Rüstem Özay (63), cezaevindeyken kendisinden habersiz tarlasını ekip biçen Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel'e (65) mahalle meydanında kurşun yağdırdı. Mustafa Toğrul olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Kesel ise ağır yaralandı.
Olay, dün akşam merkez Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2013 yılında karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası hakkında açılan davada hapis cezası alan Rüstem Özay, kısa süre önce tahliye oldu. Rüstem Özay, cezaevindeyken tarlasının Mustafa Toğrul ile Ali Kesel tarafından ekilip biçildiğini öğrendi. Taraflar dün akşam saatlerinde mahalle meydanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rüstem Özay, belinden çıkardığı tabanca ile Toğrul ve Kesel'e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Toğrul olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Kesel ise ağır yaralandı. Ali Kesel. çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından otomobille kaçan Rüstem Özay, polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Özay, jandarmadaki ifadesinde, ''Ben cezaevindeyken 1,5 dönümlük tarlamı ekip biçmişler. Bana kira vermediler, tarlamı da terk etmiyorlardı. Köy meydanında ileri geri konuşunca silahımı çektim ve ateş ettim'' dedi.
Özay’ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Mahalle meydanında 'tarla' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıMahalle meydanında 'tarla' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıMahalle meydanında 'tarla' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıMahalle meydanında 'tarla' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

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