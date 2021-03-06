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Mahalle mezarlığında ölü bulundu

06.03.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Yunak ilçesinde evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs ilçeye bağlı Kurtuşağı mahallesinin mezarlığında ölü bulundu.Olay Yunak’a bağlı Kurtuşağı mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Yunak ilçesinde evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs ilçeye bağlı Kurtuşağı mahallesinin mezarlığında ölü bulundu.
Olay Yunak’a bağlı Kurtuşağı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ecevit G. (44) amcası tarafından mahalle mezarlığında yanında av tüfeğiyle ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın telefonla arayarak yaşamına son vereceğini söylemesi üzerine kardeşinin "Sakın öyle bir şey yapma. Biz borçlarını öderiz" dediği iddia edildi.

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