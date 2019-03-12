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Mahalle mitinginde inanılmaz kalabalık

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Erbaa Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde AK Partiden yeniden başkan adayı olan Hüseyin Yıldırım’ın düzenlediği mahalle mitinginde ki yoğun katılım dikkat çekti.Mahalli İdareler seçim çalışmaları çerçevesinde Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım Erbaa ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde mahalle mitingi yaptı.

Mahalle mitinginde inanılmaz kalabalık

Erbaa Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde AK Partiden yeniden başkan adayı olan Hüseyin Yıldırım’ın düzenlediği mahalle mitinginde ki yoğun katılım dikkat çekti.
Mahalli İdareler seçim çalışmaları çerçevesinde Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım Erbaa ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde mahalle mitingi yaptı. Miting alanında binlerce kişi tarafından karşılanan başkan vatandaşların tezahüratları arasında miting alanına girdi.
İstihdamı arttırmak için Erbaa’da gece gündüz çalışacaklarını belirten Başkan Yıldırım “Biz İnşallah altyapıda, üst yapıda, proje ve yatırımlarla donatırken işi, aşı, istihdamı unuttuk mu? Hayır. Erbaa’daki esnaf sayımız arttı mı? Arttı. Bin 400’den 2 bin 400’e çıktı. 700 artmış yüzde 50. Yine biz göreve geldiğimizde 7 bin 500 olan sigortalı sayımız 12 bin oldu. Yani iş büyüdü, aş büyüdü, esnaf büyüdü. Sanayici büyüdü. Bunu nerede görüyoruz Organize Sanayi Bölgesinde. Organize Sanayi Bölgemizde biz göreve geldiğimizde bin kişi çalışırken şuanda 4 binin üzerinde kardeşimiz çalışıyor. 2 bin 400 tanesi de bayan. Biz Erbaa’da işi büyütmüşüz, aşı büyütmüşüz, Erbaa’da doğanın Erbaa’da doyduğu güne kadar, tüm gençlerimize istihdam sağlayana kadar, gerek özel sektörde, gerek devlet, kurum ve kuruluşlarında, gençlerimize kadınlarımıza iş ve aş sağlayana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.” dedi.
Mitingin ardından Başkan Yıldırım ve alana gelen vatandaşlar kortej halinde yürüyüşe geçti. Parti binasına kadar yürüyen kalabalık teşkilat binası önüne kadar yürüdü.

Mahalle mitinginde inanılmaz kalabalık

Mahalle mitinginde inanılmaz kalabalık

Mahalle mitinginde inanılmaz kalabalık

Mahalle mitinginde inanılmaz kalabalık

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