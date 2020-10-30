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Mahalle muhtarı istismar iddiasıyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Tokat’ın Almus ilçesinde mahalle muhtarı 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde meydana geldi.

Mahalle muhtarı istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat’ın Almus ilçesinde mahalle muhtarı 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri 48 yaşındaki muhtarı M.K.’yı 4 erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı. İlçe Jandarma komutanlığında ifadesi alınan muhtar M.K, ifadesi alındıktan sonda Almus Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. M.K. cinsel istismar suçlaması ile Almus Adliyesine sevk edildi. M.K hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. M.K., 14 günlük karantina süresinin ardından Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mahalle muhtarı istismar iddiasıyla tutuklandı

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