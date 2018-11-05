Mahalle muhtarı kazada öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın (55), kamyonetiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesine bağlı Bakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın yönetimindeki 59 PT 225 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Aydın, ters dönen araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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