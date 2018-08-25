Mahalle muhtarı, kazada yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü mahalle muhtarı Raşit Alan (43) yaralandı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gledi. Pazarda alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yola çıkan Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan yönetimindeki motosiklet, Arzu Dursun yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Raşit Alan yaralandı. Alan, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!
Trump talimat verdi, ABD sonunda bunu da yaptı!
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum