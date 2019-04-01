Mahalle muhtarı kura sonucu belirlendi

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki bir mahallede, adaylar eşit oy alması nedeniyle muhtar kura çekimi sonucu belirlendi.

Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesindeki Çamlık Mahallesi'nde kayıtlı 77 seçmenin 76'sı oy kullandı. Sayım sonucu 5 muhtar adayı arasından Şener Körpe (41) ile Fahri Yüksel, 22'şer oy aldı.

Oyların yeniden sayılması da sonucu değiştirmeyince sandık başkanı, kura çekilmesine karar verdi. Kura çekimini kazanan evli ve 2 çocuk babası Körpe, muhtar oldu.

Mahallede 25 yıldır muhtarlık yapan babası Necmettin Körpe'den bayrağı devralan Şener Körpe, mahallesine hizmet edebilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Şener Körpe, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede 25 yıldır muhtarlığı babasının yaptığını belirterek, bu görevi devraldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Seçim sürecinin yoğun geçtiğini anlatan Körpe, "Mahallemi seviyorum, mahallem için her şeyi yapacağıma eminim. 77 seçmenimiz vardı, bir seçmenimiz gelmedi. 22'şer oy aldık ve kuraya kaldık. Kuradan ben çıktım, Allah bana nasip edip benim yüzümü güldürdü." diye konuştu.

Körpe, seçimlerin dostane şekilde geçtiğini ve rakiplerinin kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

Necmettin Körpe de mahalleye 25 yıl hizmet verdiğini, şimdiyse oğlunun hizmet verecek olmasından gurur duyduğunun dile getirerek, oğlunun kendisinden daha iyi hizmet vermesini dilediğini söyledi.

