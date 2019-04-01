HABER

Mahalle muhtarı kura sonucu belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki bir mahallede, adayların eşit oy alması nedeniyle muhtar kura çekimiyle belli oldu

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki bir mahallede, adaylar eşit oy alması nedeniyle muhtar kura çekimi sonucu belirlendi.

Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesindeki Çamlık Mahallesi'nde kayıtlı 77 seçmenin 76'sı oy kullandı. Sayım sonucu 5 muhtar adayı arasından Şener Körpe (41) ile Fahri Yüksel, 22'şer oy aldı.

Oyların yeniden sayılması da sonucu değiştirmeyince sandık başkanı, kura çekilmesine karar verdi. Kura çekimini kazanan evli ve 2 çocuk babası Körpe, muhtar oldu.

Mahallede 25 yıldır muhtarlık yapan babası Necmettin Körpe'den bayrağı devralan Şener Körpe, mahallesine hizmet edebilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Şener Körpe, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede 25 yıldır muhtarlığı babasının yaptığını belirterek, bu görevi devraldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Seçim sürecinin yoğun geçtiğini anlatan Körpe, "Mahallemi seviyorum, mahallem için her şeyi yapacağıma eminim. 77 seçmenimiz vardı, bir seçmenimiz gelmedi. 22'şer oy aldık ve kuraya kaldık. Kuradan ben çıktım, Allah bana nasip edip benim yüzümü güldürdü." diye konuştu.

Körpe, seçimlerin dostane şekilde geçtiğini ve rakiplerinin kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

Necmettin Körpe de mahalleye 25 yıl hizmet verdiğini, şimdiyse oğlunun hizmet verecek olmasından gurur duyduğunun dile getirerek, oğlunun kendisinden daha iyi hizmet vermesini dilediğini söyledi.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Bilecik İl Genel Meclis üyeleri belli olduBilecik İl Genel Meclis üyeleri belli oldu
Bilecik merkez belediye meclis üyeleri belli olduBilecik merkez belediye meclis üyeleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beycuma Eşit Oy muhtar seçim Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.