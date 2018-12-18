Mahalle muhtarı trafik kazasında öldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isteyen Gesi Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dilek'e (63), otomobil çarptı. Ağır yaralanan Dilek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yaşandı. Gesi Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dilek, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın düzenlediği muhtarlar toplantısına katılmak üzere yola çıktı. Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Dilek'e, İsmet T.'nin (57) kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Dilek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

Vali Günaydın da kazayı duyar duymaz toplantıyı iptal ederek, muhtarlarla birlikte hastaneye gitti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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