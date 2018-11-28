Mahalle muhtarına Atatürk'e hakaretten 3 yıl 9 ay hapis cezası

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sosyal medya üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan mahalle muhtarı Murat Gökyer, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nin muhtarı Murat Gökyer, geçen yıl Şubat ayında sosyal medyada üzerinden, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşım yaptı. CHP İzmir İl Örgütü, İzmir Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve bazı vatandaşlar, yapılan paylaşımların hakaret içerikli olduğunu belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Murat Gökyer hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Turan Güzeloğlu tarafından hazırlanan iddianamede, "Son günlerde okumayan, araştırmayan, kulaktan dolma bilgilere inanan bir güruh, Ulu Önder ile ilgili aslı astarı olmayan şeyler söylemektedir. İnternet ve sosyal paylaşım platformlarının artması ile sahte isimlerle pervasızca paylaşımlar yapılmaktadır. Kendileri gibi okumayan, araştırmayan, bilime karşı zihinlerine zincir vuran bir kitleyi böylelikle etkilemeye çalıştıkları bilinmektedir" ifadeleri yer aldı. İddianamede, Atatürk'ün cumhuriyet ve demokrasi için ömrünü verdiği belirtilerek, "Ülkeye bu kavramları getiren Ulu Önder'in getirdiği sistemde, demokratik seçimler ile muhtar seçilmiş ve temsil yetkisi olan bir kimse olarak bu paylaşımı sosyal medya hesabından paylaştığı, tıpkı paylaşımı hazırlayan fail gibi, Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ettiği anlaşılmaktadır" denildi. Davaya bakan İzmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda, tutuksuz sanık Murat Gökyer'in, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçunu işlediğine karar vererek, sanığı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

